Η Ελλάδα παράδειγμα για τη Γερμανία με το εξαήμερο εργασίας;

Η εβδομάδα εργασίας των έξι ημερών που σκοπεύει να εισαγάγει η Ελλάδα και η άρνηση της Αθήνας να στηρίξει περαιτέρω στρατιωτικά την Ουκρανία στον Τύπο.

Στην εβδομάδα των έξι ημερών εργασίας που θα καθιερωθεί άμεσα στην Ελλάδα αναφέρονται αρκετά γερμανικά μέσα. Το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND) σημειώνει: «Η Γερμανία συζητά το τετραήμερο, η Ελλάδα καθιερώνει το εξαήμερο, έστω και σε εθελοντική βάση. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού που αποτελεί πρόβλημα και στην Ελλάδα (…) Από την 1η Ιουλίου, οι εργαζόμενοι μπορούν να αποφασίσουν εάν θέλουν να εργάζονται περισσότερες από πέντε ημέρες την εβδομάδα. Εάν η έκτη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας είναι Σάββατο, θα πρέπει να δίνονται 40% περισσότερα χρήματα. Εάν είναι Κυριακή ή αργία, οι εργαζόμενοι λαμβάνουν 115% περισσότερα χρήματα».

Και το δημοσίευμα συνεχίζει: «Ωστόσο, δεν επηρεάζονται όλοι οι τομείς. Το εξαήμερο θα πρέπει να είναι εφικτό τόσο στον δημόσιο τομέα όσο και στον ιδιωτικό, αν και οι δημόσιοι υπάλληλοι εξαιρούνται. Οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα εργάζονταν περισσότερο από όλους στην Ευρώπη το 2022, με 42,8 ώρες την εβδομάδα. Στη Γερμανία οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης εργάζονται κατά μέσο όρο 40,4 ώρες την εβδομάδα».

Οι Έλληνες χρειάζονται και δεύτερη δουλειά για να ζήσουν

Στο ίδιο θέμα αναφέρεται στην ιστοσελίδα του και το δίκτυο RTL με τίτλο: «Η Ελλάδα καθιερώνει εξαήμερη εβδομάδα! Είναι δυνατό αυτό και για εμάς;»



Το δημοσίευμα σημειώνει: «Ενώ η Γερμανία συζητά το τετραήμερο, η Ελλάδα ακολουθεί έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο. Από την 1η Ιουλίου, οι Έλληνες μπορούν να αποφασίσουν αν θέλουν να εργάζονται έξι ημέρες την εβδομάδα. Σίγουρα αξίζει τον κόπο για το πορτοφόλι τους».

Και λίγο παρακάτω γράφει: «Το πολύ οκτώ επιπλέον ώρες εργασίας επιτρέπονται, ενώ απαγορεύεται η νυχτερινή βάρδια την έκτη ημέρα. Από το εξαήμερο εξαιρούνται μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι. Η ιδέα είναι να αντιμετωπίσει η χώρα την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στην αγορά. Επιπλέον, πολλοί Έλληνες χρειάζονται μια δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα. Θα μπορούσε ίσως το πρόβλημα να λυθεί και με αυτόν τον τρόπο;».

Η Ελλάδα δεν θα βοηθήσει περαιτέρω στρατιωτικά την Ουκρανία

Στην πίεση που ασκείται σε Ελλάδα και Ισπανία να προμηθεύσουν με όπλα την Ουκρανία αναφέρεται δημοσίευμα του Focus, όπου αναφέρεται ότι η Ισπανία είναι πρόθυμη, ενώ η Ελλάδα όχι. Συγκεκριμένα γράφει: «Η Ελλάδα δεν θα προμηθεύσει την Ουκρανία με συστήματα αεράμυνας όπως Patriot ή S-300». Αυτό δήλωσε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Skai TV. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, οι υπουργοί της ΕΕ δήλωσαν νωρίτερα τη Δευτέρα ότι εξετάζουν τρόπους μεγαλύτερης βοήθειας στην Ουκρανία. Ωστόσο, δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για τα συστήματα Patriot που χρειάζεται περισσότερο το Κίεβο. «Μας ρώτησαν και εξηγήσαμε γιατί δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο δηλώνοντας ότι «αυτά τα συστήματα είναι ζωτικής σημασίας για την αμυντική ικανότητα της χώρας».

Και το δημοσίευμα εξηγεί ότι «τα θέματα άμυνας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα για την Αθήνα, ιδίως δεδομένων των εντάσεων με την Τουρκία. Η Ελλάδα έχει προμηθεύσει στο παρελθόν στην Ουκρανία χιλιάδες ρουκέτες, πυρομαχικά και αντιαρματικά βλήματα».

