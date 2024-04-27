Λογαριασμός
Φώτης Ιωαννίδης: Νέο ενδιαφέρον από Πορτογαλία, σύμφωνα με την «A Bola»

Σύμφωνα με την «A Bola», ο πορτογαλικός σύλλογος επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό του τον Ιωαννίδη ακόμα και αν μείνει ο Γιόκερες  

ioannidis

Ο Φώτης Ιωαννίδης διανύει μία… μαγική σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Από τα πρώτα του κιόλας παιχνίδια έδειξε τι είναι ικανός να κάνει αφού στα προκριματικά του καλοκαιριού ήταν εκ των πρωταγωνιστών του Τριφυλλιού.

Τα «τρομακτικά» νούμερα του Έλληνα φορ έχουν ανακάσει πολλές ομάδες του εξωτερικού να τον βάλουν στο στόχαστρο.

