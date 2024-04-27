Την τιμητική τους θα έχουν οι νησιωτικοί προορισμοί της χώρας την περίοδο του Πάσχα με τους Έλληνες να χαρίζουν υψηλή πληρότητα στα νησιά του Ιονίου και τις Κυκλάδες, ενώ παράλληλα θα κάνουν ποδαρικό στα ξενοδοχειακά θέρετρα και των υπόλοιπων νησιών που άνοιξαν τις πύλες τους για την σαιζόν του 2024. Με την τουριστική κίνηση για την περίοδο του Πάσχα να καταγράφεται αυξημένη κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ομοσπονδίας των εν ελλάδι τουριστικών πρακτόρων, Fedhatta, Λύσανδρος Τσιλίδης, ο εγχώριος τουρισμός θα δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στην εγχώρια τουριστική βιομηχανία. Και πως θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, καθώς το ταξιδιωτικό κοινό την περίοδο του Πάσχα πάντα ήθελε να ταξιδεύει και θα ταξιδεύει, υπενθυμίζει μεταξύ άλλων ο κ. Τσιλίδης.

Πού θα πάνε οι Έλληνες για Πάσχα

Ειδικότερα η Fedhatta δημοσιοποιεί τους προορισμούς που έχουν κερδίσει τους Έλληνες σύμφωνα με τα τουριστικά γραφεία. Τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με την Χίο, τη Λέρο και τη Μυτιλήνη σε πρώτη θέση, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, με την Τήνο, τη Σύρο, την Πάρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο και τη Ρόδο, την Πάτμο, την Κω και τη Λέρο, να πρωτοστατούν. Το Ιόνιο πρωταγωνιστεί και φέτος στις προτιμήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών με τη μεγάλη ζήτηση για Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Παξούς και Ιθάκη λόγω και των παραδοσιακών εθίμων του Πάσχα. Το Πήλιο, τα Ζαγοροχώρια και τα Ιωάννινα ελκύουν τους ταξιδιώτες που προτιμούν την ενδοχώρα, ενώ η Χαλκιδική όσους αναζητούν τον συνδυασμό με την θάλασσα. Η Πελοπόννησος έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, ιδιαίτερα η Μονεμβασιά, η Στούπα, η Καρδαμύλη, και η Καλαμάτα, όπως και το Ξυλόκαστρο και το Ναύπλιο. Επιπλέον, οι Έλληνες ταξιδιώτες θα κατευθυνθούν και προς όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές με ξενοδοχεία τα οποία άνοιξαν μετά το Πάσχα των Καθολικών.

Τα νησιά κέρδισαν τους ορεινούς προορισμούς το φετινό Πάσχα

Στο σημείο αυτό η αντιπρόεδρος του ΞΕΕ, Χριστίνα Τετράδη, υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το γεγονός ότι το φετινό Πάσχα είναι τον μήνα Μάιο, αυτή η χρονική συγκυρία μετατόπισε την ζήτηση των Ελλήνων καταναλωτών από τους ορεινούς προορισμούς στους νησιωτικούς. Με δεδομένο μάλιστα ότι οι περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες αυτή την περίοδο ξεκινάνε την σαιζόν, οι Έλληνες θα είναι και η πλειοψηφία των πελατών σε αυτά, αφού από τα τέλη Μαΐου αναμένονται οι σημαντικές τουριστικές ροές των ξένων επισκεπτών στην Ελλάδα.

Από 50 ευρώ το άτομο η διαμονή σε 4 ή 5άστερο ξενοδοχείο

Μάλιστα η κυρία Τετράδη εξηγεί ότι οι ξενοδόχοι αυτή την περίοδο προσέφεραν πολύ ανταγωνιστικά τουριστικά πακέτα στους Έλληνες πελάτες τους και η ανταπόκριση υπήρξε σημαντική. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα νησιά του Ιονίου και στην Ζάκυνθο ειδικότερα, η διαμονή σε ένα 4 ή 5άστερο ξενοδοχείο τις ημέρες του Πάσχα κυμαίνεται στα 50 έως 70 ευρώ το άτομο. Τιμές πολύ χαμηλότερες κι από αυτές που πετυχαίνουν και οι ξένοι επισκέπτες που κλείνουν τις διακοπές τους μέσω Tour Operators, στο εξωτερικό αναφέρει η κυρία Τετράδη. Μάλιστα η κυρία Τετράδη υπογραμμίζει ότι η φετινή περίοδος του Πάσχα δίνει την ευκαιρία στους Έλληνες να επισκεφτούν και προορισμούς που το καλοκαίρι είναι οικονομικά απλησίαστοι για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ευχαριστημένοι όσοι έχουν πληρότητα πάνω από 50%

Σε ό,τι αφορά την πληρότητα στα ξενοδοχειακά καταλύματα της χώρας την περίοδο του Πάσχα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης και μέλος του ΞΕΕ Μανόλης Τσακαλάκης σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι ξενοδοχεία που θα έχουν πληρότητα από 50% πάνω θα πρέπει να είναι ευχαριστημένοι την δεδομένη χρονική στιγμή. Βέβαια παρατηρεί ότι υπάρχουν και μονάδες για παράδειγμα στην Κρήτη που δεν πέφτει καρφίτσα την περίοδο του Πάσχα, αν και η Κρήτη δεν είναι ένας παραδοσιακός πασχαλινός προορισμός για τους Έλληνες, όπως λέει. Σε κάθε περίπτωση η ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού η Κρήτη και φέτος θα πρωταγωνιστήσει σε ελεύσεις τουριστών, με τον κ. Τσακαλάκη να τονίζει ότι τα μηνύματα είναι θετικά και αυτό πηγάζει από το γεγονός ότι οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις για το αεροδρόμιο Ν.Καζαντζάκης είναι αυξημένες κατά 7% φέτος σε σχέση με πέρυσι. Μιλώντας ωστόσο στο ΑΠΕ-ΜΠΕ εμπλεκόμενοι με τα τουριστικά πράγματα της χώρας δίνουν το στίγμα των περιοχών που αναμένεται να προσελκύσουν τους Έλληνες Επισκέπτες την περίοδο των διακοπών του Πάσχα.

Μύκονο: Πλειοψηφία οι Έλληνες επισκέπτες το Πάσχα

Στην Μύκονο, σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Γεωργία Κοντιζά Managing Director του Koukoumi Hotel, του πρώτου Vegan Ξενοδοχείου στην Ελλάδα, οι ετοιμασίες είναι πυρετώδης για την νέα σαιζόν και φυσικά οι Έλληνες θα είναι η πλειοψηφία των επισκεπτών το Πάσχα. Ωστόσο μεταφέροντας τον "παλμό" του νησιού εκτιμά ότι η φετινή χρονιά θα είναι καλύτερη από πέρυσι, αν και τα μηνύματα από τους τοπικούς επιχειρηματίες είναι αντιφατικά. Κάποιοι κάνουν λόγο για αργό ξεκίνημα του Μαΐου και κάποιοι άλλοι σημειώνουν πως θα πάει καλύτερα σε σχέση με πέρυσι. Σε κάθε περίπτωση στην χώρα της Μυκόνου τα περισσότερα καταλύματα ήδη έχουν ανοίξει, ενώ κάποιες μονάδες που παραδοσιακά άνοιγαν μέσα Απριλίου έχουν προγραμματίσει το άνοιγμα τους στα μέσα Μαΐου. Στο μεταξύ εντατικοί είναι και οι έλεγχοι από ειδικά κλιμάκια, που χτενίζουν την Μύκονο για κάθε είδους παραβάσεις, όπως τονίζεται.

Τήνος: Τα ξενοδοχεία θα έχουν πολύ καλή πληρότητα για το Πάσχα

Στην Τήνο, όπως τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Στέλιος Μαλλιάρης, πρόεδρος των ξενοδόχων στο νησί της "Παναγίας", τα ξενοδοχεία θα έχουν πολύ καλή πληρότητα για το Πάσχα από Έλληνες πελάτες αποκλειστικά, καθώς οι ελεύσεις των ξένων επισκεπτών αναμένονται από τα τέλη Μάη. Μάλιστα εκτιμά ότι η φετινή χρονιά θα είναι μια χρονιά εφάμιλλη της πολύ καλής περσινής. Ωστόσο ο κ. Μαλλιάρης κάνει λόγο για την τελευταία καλή χρονιά των Κυκλάδων, λόγω της οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη, αλλά και του γεγονότος ότι οι Κυκλάδες έχουν ακριβύνει πάρα πολύ σαν προορισμός, ως αποτέλεσμα και της απληστίας πολλών επαγγελματιών, όπως εξηγεί.

Σίφνος: Ενισχυμένη η τουριστική κίνηση και φέτος

Πόλος έλξης για Έλληνες ταξιδιώτες και η Σίφνος την περίοδο του Πάσχα, με τον ξενοδόχο και μηχανικό Γρηγόρη Σκαλιστήρα να υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η νέα του μονάδα στο νησί των Κυκλάδων Sigma Residences είναι γεμάτη, ενώ αντίστοιχη είναι εικόνα και για τους επιχειρηματίες του νησιού που έχουν ανοικτά τα καταλύματα τους. Παράλληλα ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Σίφνου Γιάννης Ραφελέτος αναφέρει πως η τουριστική κίνηση θα είναι ενισχυμένη. Μάλιστα πολλοί είναι οι επαγγελματίες που αποφάσισαν τελικά να ανοίξουν τα καταλύματα τους ενόψει του Πάσχα, λόγω του έντονου ενδιαφέροντος που εκδηλώθηκε. Η Σίφνος τονίζει προσφέρει μια μοναδική Πασχαλινή εμπειρία. Κατά την διάρκεια της ακολουθίας των Μεγάλων Ωρών την Μ Πέμπτη, ομάδες πιστών λαμβάνουν το Άγιο Φως και επισκέπτονται απομακρυσμένα ξωκλήσια και μοναστήρια για να ανάψουν το καντήλι του εκάστοτε Αγίου. Επίσης ξεχωρίζουν ο Επιτάφιος στις Καμάρες που μεταφέρεται συχνά με καΐκι και μπαίνει μέσα στη θάλασσα, ο Εσπερινός της Αγάπης την Κυριακή του Πάσχα στην Ι.Μ. Βρύσης καθώς και τα θρησκευτικά δρώμενα στο Κάστρο.

Άνδρος: Η πληρότητα στα καταλύματα θα αγγίξει το 100%

Στην Άνδρο η πληρότητα στα καταλύματα θα αγγίξει το 100% και για το λόγο αυτό, έχουν προγραμματιστεί επιπλέον δρομολόγια από τα υπερσύγχρονα πλοία της γραμμής προκειμένου να καλύψουν τη ζήτηση τονίζει ο Δήμαρχος Άνδρου Θεοδόσης Σουσούδης που αναφέρει σχετικά: «Φέτος το Πάσχα αναμένουμε χιλιάδες επισκέπτες στην Άνδρο, κυρίως Έλληνες αλλά και ξένους. Το Πάσχα στην Άνδρο αποτελεί εμπειρία με την περιφορά των επιταφίων και την κατάνυξη της Μεγάλης Εβδομάδας στις εκκλησίες σε όλα τα χωριά, αλλά και στα εκπληκτικά μοναστήρια του νησιού Εντυπωσιάζουν τα παραδοσιακά μάσκουλα και πυροτεχνήματα στο χωριό Στενιές που είναι ένα έθιμο πολλών δεκαετιών την Κυριακή του Πάσχα!»

Πάτμος: Οι κρατήσεις κινούνται σε υψηλά επίπεδα

Κλίμα αισιοδοξίας μεταφέρει και ο Δήμαρχος Πάτμου Νικήτα Τσαμπαλάκη, σημειώνοντας πως «το νησί της Αποκάλυψης αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους θρησκευτικούς προορισμούς, προσφέροντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες της να γιορτάσουν το Πάσχα με ιδιαίτερη κατάνυξη. Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο και οι κρατήσεις κινούνται σε υψηλά επίπεδα. Ως νέα Δημοτική αρχή, μαζί με τις επιχειρήσεις και τους κατοίκους προετοιμαζόμαστε ώστε να είναι όλα έτοιμα για την υποδοχή των επισκεπτών και των πιστών».

Κάρπαθος: Πόλος έλξης επισκεπτών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης

«Οι φυσικές ομορφιές σε συνδυασμό με τις αιωνόβιες παραδόσεις καθιστούν την Κάρπαθο πόλο έλξης επισκεπτών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης κατά τις ημέρες του Πάσχα που η επισκεψιμότητα προβλέπεται αυξημένη. Μοναδικές πασχαλινές στιγμές θα χαρίσουν τα κάλαντα του Λαζάρου το Σάββατο του Λαζάρου, τα διαχρονικά "σύρματα" στα Σπόα τη Δευτέρα του Πάσχα, αλλά και η περιφορά των εικόνων στα σπίτια των κατοίκων σε ολόκληρο το νησί το πρωί της Λαμπρής Τρίτης. Το βράδυ της ίδιας μέρας, τον ρυθμό θα δώσουν οι παραδοσιακοί χοροί και τα τραγούδια στην Όλυμπο με την συμμετοχή όλων των γυναικών που φοράνε την τοπική παραδοσιακή φορεσιά του χωριού», δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Καρπάθου Τάσος Μηλιός.

Νάξος: Η πληρότητα εκτιμάται πως θα ξεπεράσει το 90%»

«Σε Πασχαλινούς ρυθμούς κινείται η Νάξος με τους επαγγελματίες και τους κατοίκους να οργανώνονται ώστε να προσφέρουν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να βιώσουν μοναδικές παραδόσεις, ξεχωριστά ήθη και έθιμα και απολαυστικά τοπικά εδέσματα. Ήδη το νησί δέχεται πλήθος ξένων ταξιδιωτών, ενώ για τις εορταστικές ημέρες η επισκεψιμότητα θα ενισχυθεί και από τον εγχώριο τουρισμό και η πληρότητα εκτιμάται πως θα ξεπεράσει το 90%», τόνισε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Βαγγέλης Κατσαράς.

Αστυπάλαια: Έχουν εξαντληθεί τα ακτοπλοϊκά όσο και τα αεροπορικά εισιτήρια για Αστυπάλαια τη Μεγάλη εβδομάδα

«Τόσο τα ακτοπλοϊκά όσο και τα αεροπορικά εισιτήρια για Αστυπάλαια τη Μεγάλη εβδομάδα έχουν εξαντληθεί. Το Πάσχα στην "πεταλούδα του Αιγαίου" προβλέπεται μοναδικό με τη συνάντηση των Επιταφίων στην κεντρική πλατεία και το έθιμο των βεγγαλικών μεταξύ των δύο εκκλησιών να δημιουργούν ανεξίτηλες αναμνήσεις. Την Κυριακή του Πάσχα το ψήσιμο του Λαμπριανού είναι το παραδοσιακό μας πιάτο που ικανοποιεί κάθε απαιτητικό της γεύσης», εξηγεί ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού του Δήμου Αστυπάλαιας Κώστας Καμπύλης.

Ιος: Έχουν ήδη ξεκινήσει και οι αφίξεις τουριστών στην Ίο από το εξωτερικό

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου Ιητών Αντώνης Μέττος, πρόσθεσε: «Έχουν ήδη ξεκινήσει οι αφίξεις τουριστών στην Ίο από το εξωτερικό ενώ η ροή αυξάνεται προοδευτικά μέρα με τη μέρα. Όσον αφορά τον εγχώριο τουρισμό, στο επόμενο διάστημα αναμένονται επισκέπτες από τα αστικά κέντρα που θα βιώσουν αυθεντικό Πάσχα στο Κυκλαδίτικο νησί του Ομήρου. Οι παραδόσεις θα είναι μέρος της καθημερινότητας για ντόπιους και ταξιδιώτες κατά τη Μ. Εβδομάδα, με τα διαχρονικά έθιμα της κούνιας, του παιχνιδιού με τις μπάλες, καθώς και παραδοσιακών χορών με ντόπια παραδοσιακά γλυκά να "κλέβουν" την παράσταση!»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.