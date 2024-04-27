Τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο μαχητές της Χεζμπολάχ, σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα που είχαν στόχο αρκετές πόλεις στο νότιο Λίβανο τη νύχτα, ανέφεραν το σιιτικό κόμμα και το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων ANI.

Τα σύνορα μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ αποτελούν θέατρο σχεδόν καθημερινών ανταλλαγών πυρών από την έναρξη του πολέμου μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας πριν από περισσότερους από έξι μήνες.

Από την αρχή της εβδομάδας η Χεζμπολάχ έχει εντείνει τις επιθέσεις της ενώ ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό.

Σε δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις, το φιλοϊρανικό σιιτικό κίνημα ανακοίνωσε τον θάνατο δύο μαχητών του από την Καφρ Κιλά και την Κχιάμ σε ισραηλινά χτυπήματα, χωρίς να διευκρινίσει την τοποθεσία.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων από την πλευρά του ανέφερε ότι «ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν δύο επιδρομές σήμερα (Σάββατο) τα ξημερώματα στις πόλεις Κφαρ Σουμπά και Σεμπάα, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα «το θάνατο του πολίτη Κασίμ Ασάντ» στην Κφαρ Σουμπά.

Τις τελευταίες ώρες, αρκετές πόλεις στο νότιο Λίβανο δέχθηκαν ισραηλινά πλήγματα τα οποία, σύμφωνα με το Ani, προκάλεσαν υλικές ζημιές.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σε σημερινή ανακοίνωσή της ότι στοχοθέτησε «νέες θέσεις εχθρικών στρατιωτών» δυτικά της Σουμίρα, στο βόρειο Ισραήλ, αφού είχε βάλει στόχο δύο στρατιωτικές τοποθεσίες την προηγούμενη μέρα με δεκάδες ρουκέτες Κατιούσα, ως απάντηση σε ισραηλινό χτύπημα.

Η Τζαμάα Ισλαμίγια, μια λιβανέζικη ισλαμιστική ομάδα που πρόσκειται στην παλαιστινιακή Χαμάς, δήλωσε χθες ότι δύο από τα στελέχη της σκοτώθηκαν σε αυτό το ισραηλινό χτύπημα στον ανατολικό Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι η αεροπορία του «χτύπησε και εξουδετέρωσε τον Μοσάμπ Χαλάφ στην περιοχή Μεϊντούν του Λιβάνου, έναν υψηλόβαθμο τρομοκράτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Τζαμάα Ισλαμίγια που είχε προετοιμάσει μεγάλο αριθμό τρομοκρατικών επιθέσεων κατά του Ισραήλ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

