Κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής η τροπολογία που παρέχει τη δυνατότητα σε ιδιώτες γιατρούς να διενεργούν χειρουργικές πράξεις σε δημόσια νοσοκομεία. Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για την αναμόρφωση του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους», το οποίο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής , μεθαύριο, Μεγάλη Δευτέρα.

Με τις διατάξεις της τροπολογίας παρέχεται η δυνατότητα σε ιδιώτες ιατρούς όλων των ειδικοτήτων να ασκούν έργο στο ΕΣΥ, συμμετέχοντας στη λειτουργία εξωτερικών ιατρείων, στη διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων, πέραν του τακτικού ωραρίου, και να διενεργούν χειρουργικές επεμβάσεις ή άλλες επεμβατικές πράξεις που απαιτούν παραμονή στο νοσοκομείο, πέραν της ημερήσιας νοσηλείας, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι ιδιώτες ιατροί κατά τη συνεργασία τους με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ υποχρεούνται να καλύπτουν τις κάθε είδους δαπάνες του νοσοκομείου, που προκύπτουν από τη συνεργασία τους με αυτό, ιδίως λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες αποδοχών και κάθε είδους αποζημιώσεις του πάσης φύσεως προσωπικού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

