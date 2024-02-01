Ο Ρομπέρτο Σάλις, πατέρας της Ιταλίδας Ιλάρια Σάλις η οποία βρίσκεται έγκλειστη σε ουγγρικές φυλακές με την κατηγορία ότι ξυλοκόπησε δυο νεοναζί, ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μήνυση σε βάρος του Ιταλού υπουργού Μεταφορών και γραμματέα της Λέγκα, Ματέο Σαλβίνι.

Ο Σαλβίνι δήλωσε τις περασμένες ημέρες ότι «σε περίπτωση καταδίκης της, κατά την γνώμη του δεν υπάρχει περίπτωση η Σάλις να συνεχίσει να εργάζεται ως δασκάλα και να βρίσκεται καθημερινά σε σχολικές αίθουσες, με μικρά παιδιά».

Παράλληλα, ο γραμματέας της Λέγκα πρόσθεσε ότι η Ιταλίδα ακτιβίστρια «όταν συνελήφθη έφερε γκλοπ και ήταν παρέα με ακραίο στοιχείο».

Αρχικά, ο πατέρας της Ιλάρια Σάλις είχε απαντήσει ότι «δεν έχει χρόνο για να ασχοληθεί με τέτοια πράγματα» και πως «εύχεται η κόρη του Σαλβίνι να έχει το ένα δέκατο των ηθικών αρχών της κόρης του».

Στην συνέχεια, όμως, δήλωσε ότι «θα ζητήσει εξουσιοδότηση από την κόρη του, ώστε να μπορέσει να καταθέσει μήνυση κατά του Ματέο Σαλβίνι για δυσφήμιση».

Η μήνυση, σύμφωνα με τον Τύπο, θα αφορά κάποιες άλλες δηλώσεις του Ιταλού υπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε σε «συμμετοχή της Ιλάρια Σάλις σε επίθεση ακροαριστερών κατά περιπτέρου της Λέγκα, το 2017». Υπόθεση για την οποία η τριανταεννιάχρονη έχει αθωωθεί, με την σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της δικαστικής υπόθεσης στην Ουγγαρία, ο συνήγορος υπεράσπισης της Ιταλίδας δασκάλας -η οποία συνεχίζει να δηλώνει αθώα- έχει θέσει ως κύριο στόχο της στρατηγικής του την μετατροπή της κράτησης στην φυλακή σε κατ΄οίκον περιορισμό. Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, δε, υπογράμμισε ότι βάσει του ισχύοντος νόμου δεν μπορεί να ζητηθεί η έκδοσή της, πριν από την ολοκλήρωση της δίκης.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Repubblica, πάντως, η ουγγρική δικαιοσύνη φέρεται να θέλει πρώτα να βγει καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Ιλάρια Σάλις και μόνον στην συνέχεια να συναινέσει σε έκδοσή της στην Ιταλία.

Μετά τον τρομερό σάλο που προκλήθηκε, τέλος, από την μετάδοση των εικόνων της δικάσιμου της περασμένης Δευτέρας, κατά την οποία η Ιταλίδα κατηγορούμενη προσήχθη στην αίθουσα δεμένη με αλυσίδα, οι συνθήκες κράτησής της, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, άρχισαν κάπως να βελτιώνονται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

