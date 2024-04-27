Μητσοτάκης: Στη χώρα η ανεργία μειώνεται και οι μισθοί αυξάνονται

Στην 30η «Ημέρα Καριέρας» που διοργάνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) στο λιμάνι του Πειραιά, με επίκεντρο της γαλάζια οικονομία, επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αφού ενημερώθηκε από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Δόμνα Μιχαηλίδου, τον υφυπουργό Βασίλη Σπανάκη και τον Διοικητή της ΔΥΠΑ Σπύρο Πρωτοψάλτη για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ΔΥΠΑ στην αγορά εργασίας, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους των περισσότερων από 70 επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην εκδήλωση, αναζητώντας προσωπικό για πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας στους κλάδους της γαλάζιας οικονομίας, καθώς και με ανέργους που αναζητούν εργασία και εργαζόμενους που επιθυμούν να αλλάξουν εργασία, οι οποίοι, μέσω των «Ημερών Καριέρας», μπορούν να έρθουν απευθείας σε επαφή με εργοδότες.

«Αγαπητέ κύριε Διοικητά, θέλω να συγχαρώ στο πρόσωπό σας τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, αλλά και το Υπουργείο Εργασίας, για τις πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει στον τομέα των ενεργητικών πολιτικών εργασίας», ανέφερε σε δήλωσή του Πρωθυπουργός και τόνισε:

«Οι “Ημέρες Καριέρας” έχουν κατοχυρωθεί πια στη συνείδηση των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων ως ένας εξαιρετικά επιτυχημένος θεσμός. Είναι η 30η αυτή, η οποία μάλιστα είναι αφιερωμένη στη γαλάζια οικονομία. Όπως είπατε, 70 επιχειρήσεις συμμετέχουν, παραπάνω από 1.000 θέσεις εργασίας προσφέρονται είτε για ανέργους είτε για εργαζόμενους που μπορεί να θέλουν να αλλάξουν απασχόληση, να έρθουν εδώ να συνομιλήσουν απευθείας με τις επιχειρήσεις, προκειμένου να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή για το εργασιακό τους μέλλον.

Καθώς η ανεργία στη χώρα μας πλέον μειώνεται και καθώς οι μισθοί αυξάνονται, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία η ευθυγράμμιση των δυνατοτήτων του εργατικού δυναμικού με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Στον τομέα αυτό, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης παίζει έναν καθοριστικό ρόλο, όχι μόνο με δράσεις όπως οι Ημέρες Καριέρας αλλά και μέσα από προγράμματα κατάρτισης και επανεκπαίδευσης, μέσα από τις σχολές μαθητείας της ΔΥΠΑ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσφέρουμε, κυρίως στους νέους συμπολίτες μας, περισσότερες ευκαιρίες εργασίας και κυρίως πιο πολλές σταθερές, καλοπληρωμένες δουλειές.

Οπότε, συγχαρητήρια και πάλι για ακόμη μία πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Εδώ θα είναι μέχρι το απόγευμα, αν κάποιοι δείτε αυτό το ρεπορτάζ και έχετε ενδιαφέρον να κατέβετε μέχρι τον Πειραιά, πραγματικά δεν θα χάσετε τον χρόνο σας».

Από την πλευρά του ο Διοικητής της ΔΥΠΑ Σπύρος Πρωτοψάλτης επισήμανε: «Είναι πολύ μεγάλη τιμή για τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης που ο Πρωθυπουργός ήρθε σήμερα εδώ, στην 30η “Ημέρα Καριέρας”. Είναι η τρίτη φορά, μάλιστα, που επισκέπτεται “Ημέρα Καριέρας”. Η σημερινή είναι αφιερωμένη στη γαλάζια οικονομία.

Εβδομήντα επιχειρήσεις με πάνω από 1.000 θέσεις εργασίας αναζητούν προσωπικό και όποιος θέλει είτε να βρει δουλειά είτε να αλλάξει δουλειά και να δουλέψει στα επαγγέλματα της θάλασσας, μπορεί να έρθει σήμερα εδώ να μιλήσει με τις επιχειρήσεις.

Είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία οι “Ημέρες Καριέρας” για τη μείωση της ανεργίας και για να λύσουμε το πρόβλημα που υπάρχει στην αγορά εργασίας, με τις δυσκολίες σε εύρεση προσωπικού.

Θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μία φορά τον Πρωθυπουργό της χώρας για τη στήριξη του στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, για τη μεταρρύθμιση που κάνει η ΔΥΠΑ ώστε να γίνει ένας πραγματικός σύμμαχος για τις επιχειρήσεις και για το εργατικό δυναμικό της χώρας. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ».

Πηγή: skai.gr

