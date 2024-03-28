Το BBC πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο ντοκιμαντέρ διάρκειας μιας ώρας για να τιμήσει την 30ή επέτειο από τον θάνατο του Κερτ Κομπέιν.

Ο αρχηγός των Nirvana που αυτοκτόνησε στις 5 Απριλίου 1994, θα τιμηθεί με εκπομπές στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο από το BBC, μεταξύ άλλων, με το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Moments That Shook Music: Kurt Cobain» (Στιγμές που συγκλόνισαν τη μουσική: Κερτ Κομπέιν) στο BBC Two και στο iPlayer.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, το ντοκιμαντέρ θα είναι μία αφήγηση αποκλειστικά μέσα από ισχυρά και σπάνια πλάνα αρχείου και ένας φρικιαστικός απολογισμός των τραγικών ημερών. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ο Κερτ Κομπέιν πάλευε με τον εθισμό στα ναρκωτικά και την κατάθλιψη. Μετά από υπερβολική δόση στη Ρώμη τον Μάρτιο του 1994 και μια επακόλουθη παρέμβαση, ο Κομπέιν αυτοκτόνησε στο σπίτι του στο Σιάτλ στις 8 Απριλίου. Ήταν 27 ετών.

Ο Κερτ Κομπέιν σχημάτισε τους Nirvana το 1987 με τον Κριστ Νοβοσέλιτς και πέρασε από μια σειρά ντράμερ προτού ενταχθεί ο Ντέιβ Γκρολ το 1990 και η κλασική τους σύνθεση εδραιωθεί.

Το νέο ντοκιμαντέρ, από την Touchdown Films, πρόκειται να αναδείξει «την οδυνηρή αντίδραση του ηλεκτρολόγου που ανακάλυψε το σώμα του Κερτ, όταν έκανε την εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας στο σπίτι του στο Σιάτλ, τις ανακοινώσεις της αστυνομίας στο σημείο, το χάος, τη σύγχυση και την απόγνωση των θαυμαστών του που καταγράφηκε σε βίντεο».

Ο Τζόναθαν Ρόδερι, επικεφαλής του BBC Popular Music TV δήλωσε: «To ντοκιμαντέρ προσπαθεί να απομυθοποιήσει εκείνη τη στιγμή παρουσιάζοντας την ιστορία απευθείας από τη σκηνή, από εκείνους που ήταν εκεί».

Ο ιδρυτής της Touchdown Films, Τζον Όσμπορν, ο οποίος ήταν παραγωγός και σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ τόνισε ότι οι θεατές θα επιστρέψουν στο 1994 και θα βυθιστούν σε αυτή τη συγκλονιστική ιστορία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.