Ανατίναξαν ΑΤΜ τράπεζας στις Αλυκές Βόλου

Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε παρακείμενο κατάστημα

Ανατίναξαν ΑΤΜ τράπεζας στις Αλυκές Βόλου

Έκρηξη σε ΑΤΜ τράπεζας σημειώθηκε, πιθανότατα τα ξημερώματα, σε κεντρικό σημείο των Αλυκών Βόλου. Οι δράστες, πήραν τα χρήματα που είχε το ΑΤΜ και έφυγαν από το σημείο.

Από την έκρηξη προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε παρακείμενο κατάστημα, ενώ την υπόθεση διερευνά η αστυνομία.

Υπενθυμίζεται, ότι τον Μάιο του 2023 είχε σημειωθεί εκρηξη σε ΑΤΜ της ίδιας τράπεζας, στην Αγριά, με λεία πολλών δεκάδων χιλιάδων ευρώ, επίσης τα ξημερώματα. Άγνωστοι δράστες είχαν τοποθετήσει εκρηκτικό μηχανισμό, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές, τόσο στο μηχάνημα ανάληψης όσο και σε αρτοποιείο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα.

Πηγή: e-thessalia.gr

