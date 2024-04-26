Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βελόπουλος σε Ιερώνυμο: Κανείς πολιτικός δεν δίνει οδηγίες στον κλήρο, αλλά ούτε η ιεραρχία στους πιστούς

Ο πρόεδρος της Ελληνικής λύσης εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό λέγοντας ότι «η δήλωση του Αρχιεπισκόπου εργαλειοποιείται προεκλογικά από τη ΝΔ και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη» 

Βελόπουλος σε Αρχιεπίσκοπο

«Η δήλωση του Αρχιεπισκόπου μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους» επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος απαντώντας στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ο οποίος νωρίτερα δήλωσε ότι η Εκκλησία «έχει σταθερές γραμμές και οι σταθερές γραμμές μας είναι το Ευαγγέλιο, ο λόγος του Θεού, οι θέσεις της Εκκλησίας. Δεν κάνουμε ούτε αυτό που θα μας πει ο Βελόπουλος, ούτε οποιοσδήποτε πολιτικός».

«Κανένας πολιτικός δεν μπορεί να δώσει οδηγίες ούτε στον κλήρο, ούτε στην ιεραρχία. Όπως και η ιεραρχία δεν θα πρέπει να οδηγεί τους πιστούς σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους» είπε ο κ. Βελόπουλος και πρόσθεσε πως «δυστυχώς, όμως, η δήλωση του Αρχιεπισκόπου εργαλειοποιείται προεκλογικά από τη ΝΔ και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη». 

«Η Ελληνική Λύση, η Εκκλησία είναι το σύνολο του λαού, του Κλήρου και της Ιεραρχίας» επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κυριάκος Βελόπουλος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark