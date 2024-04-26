«Η δήλωση του Αρχιεπισκόπου μας βρίσκει απολύτως σύμφωνους» επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος απαντώντας στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ο οποίος νωρίτερα δήλωσε ότι η Εκκλησία «έχει σταθερές γραμμές και οι σταθερές γραμμές μας είναι το Ευαγγέλιο, ο λόγος του Θεού, οι θέσεις της Εκκλησίας. Δεν κάνουμε ούτε αυτό που θα μας πει ο Βελόπουλος, ούτε οποιοσδήποτε πολιτικός».

«Κανένας πολιτικός δεν μπορεί να δώσει οδηγίες ούτε στον κλήρο, ούτε στην ιεραρχία. Όπως και η ιεραρχία δεν θα πρέπει να οδηγεί τους πιστούς σε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους» είπε ο κ. Βελόπουλος και πρόσθεσε πως «δυστυχώς, όμως, η δήλωση του Αρχιεπισκόπου εργαλειοποιείται προεκλογικά από τη ΝΔ και τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

«Η Ελληνική Λύση, η Εκκλησία είναι το σύνολο του λαού, του Κλήρου και της Ιεραρχίας» επισήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Πηγή: skai.gr

