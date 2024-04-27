Ελεύθερος αφέθηκε ο 16χρονος αδελφός του 18χρονου που έχει προφυλακιστεί για τη δολοφονία του Γιώργου Λυγγερίδη, μετά την απολογία του, με τους όρους της υποχρεωτικής εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα και της απαγόρευσης παρακολούθησης αγώνων.

Ακόμα ένας κατηγορούμενος απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Οι απολογίες της πρώτης ομάδας 31 συλληφθέντων συνεχίζονται. Αύριο θα πάει στην Ευελπίδων η δεύτερη ομάδα.

Υπενθυμίζεται πως χθες τρεις από τους δέκα που απολογήθηκαν, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα για αδικήματα που αφορούν μόνο σε προμήθεια ναρκωτικών ουσιών.

Οι υπόλοιποι επτά αφέθηκαν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση των οργανωμένων οπαδών περιλαμβάνει συνολικά 28 κατηγορίες από τις οποίες οι 12 είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Τα αδικήματα που ανά περίπτωση αποδίδονται στους κατηγορούμενους αφορούν: Διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης (στρέφεται κατά πέντε ατόμων), συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, συνέργεια στην ανθρωποκτονία κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, ηθική αυτουργία στην έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, συνέργεια στην έκρηξη που είχε ως αποτέλεσμα και το θάνατο άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών με σκοπό τον παράνομο εφοδιασμό οργανώσεων με αφορμή αθλητική εκδήλωση, ηθική αυτουργία στην κατασκευή εκρηκτικών και εμπρηστικών υλών από την οποία μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για άνθρωπο με αφορμή αθλητική εκδήλωση, εκβίαση με απειλή βλάβης της επιχείρησης άλλου κατά συναυτουργία κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, ληστεία κατά συναυτουργία και κατά συρροή με αθλητικό υπόβαθρο, διακεκριμένη βία κατά υπαλλήλων που διέτρεξαν σοβαρό κίνδυνο, εμπρησμός από τον οποίο μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα κατά αθλητική εκδήλωση, διατάραξη κοινής ειρήνης κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά υπαλλήλων και μη, βιαιοπραγία κατά άλλου κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, κατοχή βεγγαλικών και κροτίδων κατά τη διάρκεια αθλητικής εκδήλωσης, κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματικές βλάβες, κλοπή κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοκατοχή, παράνομη οπλοφορία, οπλοχρησία κατ' εξακολούθηση, παράνομη κατοχή κροτίδων, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών.

