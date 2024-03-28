Σχεδόν μία εβδομάδα έχει περάσει από το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Παλάτι στο οποίο η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον αποκαλύπτει δημοσίως ότι πάσχει από καρκίνο και υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Έκτοτε, πολλοί είναι εκείνοι που έχουν σπεύσει να βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα για την υγεία της Κέιτ Μίντλετον και από τι είδους καρκίνο πάσχει.

Ο Βέλγος δημοσιογράφος Marc Roche, που έχει έδρα το Λονδίνο και ειδικεύεται στα θέματα της βασιλικής οικογένειας αναφέρθηκε σε συνέντευξή του στο Gala στην μορφή καρκίνου από την οποία πάσχει η πριγκίπισσα της Ουαλίας, επικαλούμενος καλά πληροφορημένη πηγή.

«Όλα δείχνουν ότι υποβλήθηκε σε υστερεκτομή και ότι πάσχει από καρκίνο του παχέος εντέρου» είπε ο Βέλγος δημοσιογράφος.

Όπως εξήγησε, «η πριγκίπισσα της Ουαλίας υποβάλλεται σε προληπτική χημειοθεραπεία, η οποία μπορεί να γίνεται στο σπίτι, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνει στο νοσοκομείο».

Ερωτηθείς για το πότε θα επιστρέψει στα βασιλικά καθήκοντά της, ο ίδιος εκτίμησε ότι το πιθανότερο σενάριο είναι τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο στις βασιλικές ιπποδρομίες στο Άσκοτ.

«Γνωρίζοντας την ανησυχία της να δείχνει πάντα στα καλύτερά της, θα επιστρέψει όταν αναρρώσει πλήρως. Ένα είναι σίγουρο: δεν πρέπει να περιμένουμε νέα δήλωση. Δεν θα υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας της», αναφέρει ο Marc Roche, συγγραφέας του βιβλίου The Borgias in Buckingham, που εκδόθηκε το 2022.

Σε ερώτηση γιατί η πριγκίπισσα επέλεξε να αποκαλύψει την ασθένεια της σε βίντεο και όχι με κάποια επίσημη δήλωση, ο Βέλγος δημοσιογράφος απάντησε:

«Η Κέιτ Μίντλετον είναι ερασιτέχνης φωτογράφος που έχει εργαστεί στον χώρο της μόδας, οπότε τα οπτικά στοιχεία είναι πολύ σημαντικά για εκείνη. Προσέχει πάντα πολύ την εμφάνισή της, την εικόνα της, γυμνάζεται συνεχώς και τρώει πολύ λίγο. Και όπως έλεγε πάντα η βασίλισσα Ελισάβετ "πρέπει να σε δει κανείς για να σε πιστέψει". Αυτό που μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν η σκηνοθεσία αυτού του βίντεο. Μόνη της σε ένα παγκάκι σε έναν κήπο, με τζιν, με ελάχιστο μακιγιάζ, με μοναδικό βασιλικό στοιχείο το δαχτυλίδι της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Η Κέιτ Μίντλετον θέλησε να δείξει ότι βρίσκεται κοντά στο λαό και ειδικότερα να απευθυνθεί στη νέα γενιά, η οποία δε στηρίζει τόσο πολύ τη μοναρχία».

Σχετικά με την «πειραγμένη» φωτογραφία, ο δημοσιογράφος εξέφρασε την άποψη ότι δεν έπρεπε ποτέ να ζητήσει συγγνώμη για την επεξεργασμένη φωτογραφία, καθώς όπως είπε δεν είναι αντάξιο της θέσης μιας μελλοντικής βασίλισσας: «Η Ελισάβετ Β’ δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Μετά την ανακοίνωση - σοκ για τον καρκίνο της Κέιτ Μίντλετον, όλα έχουν ξεχαστεί. Αλλά υπήρξε σαφώς μια σημαντική παρεξήγηση. Στο παρασκήνιο, λίγοι άνθρωποι τολμούν να ορθώσουν το ανάστημά τους στον Κάρολο Γ’, αλλά και στον πρίγκιπα William»

Όσον αφορά για το πότε εκτιμά ότι η πριγκίπισσα της Ουαλίας θα επιστρέψει στις υποχρεώσεις της είπε: «Δε θα είναι το Πάσχα, όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως. Αντιθέτως, γίνεται λόγος για τον Ιούνιο/Ιούλιο, ίσως στις βασιλικές ιπποδρομίες στο Άσκοτ. Γνωρίζοντας την επιθυμία της να δείχνει πάντα στα καλύτερά της, θα επιστρέψει όταν θα έχει αναρρώσει πλήρως. Ένα πράγμα είναι σίγουρο: δεν πρέπει να περιμένουμε νέο δελτίο Τύπου. Δεν θα υπάρξει καμία περαιτέρω επικοινωνία σχετικά με την κατάσταση της υγείας της».

Τέλος, ερωτηθείς για το αν ο οίκος των Ουίνδσορ περνά μία βαθιά κρίση ο βασιλικός αναλυτής απαντά ότι «η κατάσταση δεν είναι τόσο κρίσιμη, αντιθέτως, η δημοτικότητα της βασιλικής οικογένειας έχει φθάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο, πανομοιότυπο με τα τελευταία χρόνια της βασιλείας της βασίλισσας Ελισάβετ.»

