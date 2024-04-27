Λογαριασμός
kataggelies@skai.gr: Οι μετακινήσεις και οι διανυκτερεύσεις «πνίγουν» τον ερασιτεχνικό αθλητισμό των νησιών

kataggelies@skai.gr: Οι μετακινήσεις και οι διανυκτερεύσεις «πνίγουν» τον ερασιτεχνικό αθλητισμό των νησιών (Βίντεο)

Σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις των αθλητών αντιμετωπίζουν οι ερασιτεχνικές αθλητικές ομάδες των νησιών, όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη, ο αντιπρόεδρος του Πανναξιακού  Δημήτρης Καρούσης. 

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο κ. Καρούσης, ο Δήμος δίνει 500 ευρώ το μήνα στην ομάδα, χρήματα τα οποία δεν φτάνουν ούτε για τις μισθοδοσίες των προπονητών.  

Τόνισε, επίσης, «θα αναγκαστούμε να σταματήσουμε γιατί δεν έχουμε τα απαραίτητα έσοδα» και παρότρυνε τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να βγάλουν οδηγία ώστε να δίνονται δωρεάν εισιτήρια στα αθλητικά σωματεία.

