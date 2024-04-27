Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, συμμορία τα μέλη της οποίας διέπρατταν ληστείες έχοντας ως ορμητήρια σταθμούς ΗΣΑΠ ή ΜΕΤΡΟ του κέντρου της Αθήνας.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν επτά αλλοδαποί, ηλικίας 17, 18, 21 και 22 ετών, μέλη της συμμορίας -κατά περίπτωση- για ληστείες κατ' επάγγελμα και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και περί ναρκωτικών.

Έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται συνεργοί τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τις αρχές του τρέχοντος έτους είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα με σκοπό τη διάπραξη ληστειών.

Ειδικότερα, ως προς τον τρόπο δράσης τους, οι κατηγορούμενοι, έχοντας ως ορμητήρια σταθμούς ΗΣΑΠ και ΜΕΤΡΟ του κέντρου της Αθήνας, προσέγγιζαν συνήθως ανά δύο άτομα τα θύματα τους.

Στη συνέχεια, με τη μέθοδο της απασχόλησης, ή με τράβηγμα αφαιρούσαν κυρίως αλυσίδες, τις οποίες τα θύματα έφεραν στο λαιμό ή στο χέρι τους και άλλα προσωπικά τους αντικείμενα.

Όταν δεν κατάφερναν να τα αφαιρέσουν δε δίσταζαν να κάνουν χρήση σωματικής βίας ή απειλών με αιχμηρά αντικείμενα για να επιτύχουν το σκοπό τους.

Μετά από έρευνες στην κατοχή τους και στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 αναδιπλούμενα μαχαίρια,

2 τρίφτες κάνναβης,

4 αλυσίδες λαιμού και 2 αλυσίδες χειρός,

3 ρολόγια,

το χρηματικό ποσό των 115 ευρώ,

11 κινητά τηλέφωνα και προσωπικά τους έγγραφα.

Από τη μέχρι στιγμή προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 12 περιπτώσεις ληστειών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.

Πηγή: skai.gr

