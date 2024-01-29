Η Ιταλίδα Ιλάρια Σάλις, τριάντα εννέα ετών, δικάζεται στην Ουγγαρία με την κατηγορία ότι πριν από έναν χρόνο, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης, επιτέθηκε σε δύο ακροδεξιούς οι οποίοι όμως, όπως προκύπτει, δεν υπέβαλαν μήνυση.

Η δίκη άρχισε σήμερα και προκάλεσαν μεγάλη αίσθηση και οργή οι εικόνες της Ιταλίδας κρατούμενης, η οποία προσήχθη στην αίθουσα του δικαστηρίου δεμένη χειροπόδαρα, με αλυσίδα. "Την τραβούσαν σαν σκυλί, ήταν φοβερό. Κι όλο αυτό το θέαμα κράτησε πάνω από τρεις ώρες", δήλωσε ο δικηγόρος της.

Η Σάλις διακηρύττει την αθωότητά της και η οικογένειά της κατήγγειλε ότι κρατείται στη Βουδαπέστη υπό απάνθρωπες συνθήκες. Χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη υπογράψει έκκληση στο διαδίκτυο με αίτημα την άμεση απελευθέρωσή της.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι, σε ανάρτησή του στο Χ, ζήτησε από την ουγγρική κυβέρνηση "να ασκήσει τους προβλεπόμενους ελέγχους και να παρέμβει ώστε να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα - όπως προβλέπουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης- της Ιταλίδας πολίτη Ιλάρια Σάλις".

Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί στις 24 Μαΐου.

