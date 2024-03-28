Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη - βαθιά μέσα στον πυρήνα της Γης – έκαναν δύο ερευνητές από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας.

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια συμπαγή, μεταλλική σφαίρα, σαν «πυρήνα μέσα στον πυρήνα» του πλανήτη, που μπορεί να σχηματίστηκε πριν από εκατομμύρια χρόνια, μετά από ένα «σημαντικό παγκόσμιο γεγονός».

Οι σεισμολόγοι Thanh-Son Phạm και Hrvoje Tkalčić ανακάλυψαν έναν συμπαγή μεταλλικό πυρήνα, που δεν είχε παρατηρηθεί ποτέ πριν, αφού μελέτησαν πολλούς σεισμούς και «σεισμικά κύματα που αντηχούσαν σε ολόκληρο τον πλανήτη» και στοιχεία από μεγάλους σεισμογράφους, τουλάχιστον τα τελευταία δέκα χρόνια.

Τόσο το εξωτερικό κέλυφος του εσωτερικού πυρήνα της Γης όσο και αυτή η εσωτερική σφαίρα που ανακαλύφθηκε πρόσφατα, έχουν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες για να λιώσουν κράματα σιδήρου-νικελίου. Ωστόσο, η τεράστια πίεση στο κέντρο της Γης διατηρεί αυτά τα υλικά σε στερεή κατάσταση, λένε οι επιστήμονες.

Η μεταλλική μπάλα φαίνεται να δημιουργήθηκε μετά από έναν τεράστιο σεισμό πριν εκατομμύρια χρόνια, που προκάλεσε μετατόπιση των τεκτονικών πλακών.

Ο μεταλλικός πυρήνας μέσα στον πυρήνα της Γης έχει περίπου το «μέγεθος του Πλούτωνα και είναι λίγο μικρότερος από το φεγγάρι», δήλωσε ο Tkalčić στο www.uniladtech.com.

«Η μελέτη του κέντρου της Γης δεν είναι απλώς ένα θέμα ακαδημαϊκής περιέργειας, αλλά κάτι που ρίχνει φως στην ίδια την εξέλιξη της ζωής στην επιφάνεια του πλανήτη μας», κατέληξε το ζευγάρι των ερευνητών.

Πηγή: skai.gr

