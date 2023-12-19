Βοήθεια από Βρετανία προς Ουκρανία για τον ναυτικό έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ένα σύμφωνο ασφαλείας που θα προβλέπει κυρίως την παροχή ναυτικής βοήθειας και τεχνογνωσίας από τη Βρετανία προς την Ουκρανία με σκοπό τον έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας αναμένεται να υπογραφεί τις προσεχείς εβδομάδες.

Το διμερές «μνημόνιο συναντίληψης» θα έχει διάρκεια δέκα ετών, όπως αποκαλύπτει η Telegraph και θα αφορά παροχή ναυτιλιακού πολεμικού εξοπλισμού, όπως οι πύραυλοι τύπου Brimsdown που ήδη αξιοποιούνται με επιτυχία από το ουκρανικό ναυτικό, οικονομικής βοήθειας και πληροφοριών ασφαλείας.

Θα περιλαμβάνει επίσης υποσχέσεις περί μεταπολεμικών εγγυήσεων ασφάλειας της Ουκρανίας, που πιστεύεται ότι θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά για το ενδεχόμενο μιας μελλοντικής νέας επίθεσης από τη Ρωσία.

Μεταξύ αυτών των υποσχέσεων θα είναι η αύξηση της προμήθειας όπλων και η εκ νέου επιβολή κυρώσεων.

Σύμφωνα με την Telegraph, η βρετανική στρατιωτική ηγεσία δηλώνει «εντυπωσιασμένη» από τις πολεμικές επιδόσεις της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, όπου το ρωσικό ναυτικό έχει υποχρεωθεί σε υποχώρηση.

Εξάλλου, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας για τις πολεμικές εξελίξεις στην Ουκρανία, η Ρωσία εκτόξευσε την Πέμπτη έναν υπερηχητικό πύραυλο 'Killjoy' κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίθεσης εναντίον στρατιωτικής βάσης κοντά στο Κίεβο.

Ήταν η πρώτη φορά από το καλοκαίρι που χρησιμοποιήθηκε αυτό το «υπερόπλο», όπως το χαρακτηρίζει η Ρωσία.

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον επισκέπτεται σήμερα το Παρίσι και τη Ρώμη. Στη γαλλική πρωτεύουσα, λίγο πριν συναντηθεί με τον πρόεδρο Μακρόν, παραχώρησε το πρωί κοινή συνέντευξη Τύπου με την ομόλογό του Κατρίν Κολονά.

Αναφερόμενοι στον πόλεμο στην Ουκρανία οι δύο υπουργοί τόνισαν πως οι χώρες τους θα συνεχίσουν να είναι «σθεναροί υποστηρικτές» του Κιέβου. «Θα συνεχίσουμε να είμαστε για όσο χρειαστεί. Δεν έχω καμία αμφιβολία πως μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι ο Πούτιν θα χάσει και είναι αναγκαιότητα να χάσει», πρόσθεσε ο λόρδος Κάμερον.

Το απόγευμα της Τρίτης, εξάλλου, ο πρόεδρος Ζελένσκι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου σε Ουκρανούς και ξένους δημοσιογράφους για μια συνολική αποτίμηση της κατάστασης.

Πηγή: skai.gr

