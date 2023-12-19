IDF: Νεκρός βασικός χρηματιστής της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ράφα

Την εξουδετέρωση ενός εκ των κύριων διαχειριστών των οικονομικών της Χαμάς ανακοίνωσαν οι IDF.

Ο Σουμπχί Φερβάνα αναφέρει ο ισραηλινό στρατός σκοτώθηκε σε μια «στοχευμένη επιχείρηση» στη μέση της Ράφα.

Σήμερα, το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Ράφα μετά από ισραηλινά πλήγματα, αλλά η δήλωση του Ισραηλινού Στρατού δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτό.

Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού αναφέρει: «Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς εξαρτάται από αυτά τα κεφάλαια που τους μεταφέρονται μέσω χρηματοδότες και οι δυνατότητές της κατά συνέπεια μειώνονται χωρίς αυτούς.

🔴ELIMINATED: Subhi Ferwana.



Alongside his brother, he funneled tens of millions through his company 'Hamsat' to fund Hamas' military forces, terrorists' salaries and war activities.



The IDF, ISA and other security forces will continue their efforts to dismantle Hamas’ funding… pic.twitter.com/t8KrSAAjV2 — Israel Defense Forces (@IDF) December 19, 2023

«Ο Φερβάνα μετέφερε κεφάλαια στη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου και γνώριζε ότι αυτά τα κεφάλαια θα ήταν ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της ικανότητας της πτέρυγας να πολεμά».



Πηγή: skai.gr

