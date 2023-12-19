Λογαριασμός
IDF: Νεκρός βασικός χρηματιστής της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Ράφα

Ο ισραηλινός στρατός θεωρεί ότι χτυπήματα εναντίον των διαχειριστών των οικονομικών της Χαμάς είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της ικανότητας της ένοπλης ομάδας να πολεμά

Χαμάς

Την εξουδετέρωση ενός εκ των κύριων διαχειριστών των οικονομικών  της Χαμάς ανακοίνωσαν οι IDF.

Ο Σουμπχί Φερβάνα αναφέρει ο ισραηλινό στρατός σκοτώθηκε σε μια «στοχευμένη επιχείρηση» στη μέση της Ράφα.

Σήμερα, το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Ράφα μετά από ισραηλινά πλήγματα, αλλά η δήλωση του Ισραηλινού Στρατού δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε αυτό.

Η ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού αναφέρει: «Η στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς εξαρτάται από αυτά τα κεφάλαια που τους μεταφέρονται μέσω χρηματοδότες και οι δυνατότητές της κατά συνέπεια μειώνονται χωρίς αυτούς.

«Ο Φερβάνα μετέφερε κεφάλαια στη στρατιωτική πτέρυγα της Χαμάς κατά τη διάρκεια του πολέμου και γνώριζε ότι αυτά τα κεφάλαια θα ήταν ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση της ικανότητας της πτέρυγας να πολεμά».
 

Πηγή: skai.gr

