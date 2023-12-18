Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι δήλωσε σήμερα ότι η κατάσταση στην πρώτη γραμμή του μετώπου δεν έχει περιέλθει σε τέλμα.
Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν πιστεύει ότι η κατάσταση στο πεδίο της μάχης έχει φθάσει σε τέλμα, απάντησε «Όχι», όπως μετέδωσε το ουκρανικό δίκτυο ενημέρωσης RBC.
Ο Ζαλούζνι αρνήθηκε να σχολιάσει εάν η Ουκρανία θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις αντεπίθεσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα καθώς πρόκειται για ευαίσθητο ζήτημα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.