Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι δήλωσε σήμερα ότι η κατάσταση στην πρώτη γραμμή του μετώπου δεν έχει περιέλθει σε τέλμα.

Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν πιστεύει ότι η κατάσταση στο πεδίο της μάχης έχει φθάσει σε τέλμα, απάντησε «Όχι», όπως μετέδωσε το ουκρανικό δίκτυο ενημέρωσης RBC.

Ο Ζαλούζνι αρνήθηκε να σχολιάσει εάν η Ουκρανία θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις αντεπίθεσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα καθώς πρόκειται για ευαίσθητο ζήτημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

