Γάζα: Τουλάχιστον 13 νεκροί από ισραηλινό χτύπημα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια

Τουλάχιστον 13 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν και 75 άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινό χτύπημα στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια στη βόρεια Γάζα σήμερα, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς θύλακα.

Δεν υπήρξε άμεσα αντίδραση από τις ισραηλινές αρχές.

Η Τζαμπαλίγια, με έκταση 1,4 τετρ. χλμ, είναι ο μεγαλύτερους από τους προσφυγικούς καταυλισμούς στη Γάζα, με περίπου 116.000 καταγεγραμμένους πρόσφυγες, πολλοί εκ των οποίων εξαρτώνται για την επιβίωσή τους από τα τρόφιμα, τα φάρμακα και άλλα αγαθά πρώτης ανάγκης που παρέχει η υπηρεσία αρωγής του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.