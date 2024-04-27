Στη Stoiximan Super League και τη νέα σεζόν ο Βόλος!



Η ομάδα του Χρήστου Κόντη επικράτησε 1-0 του Πανσερραϊκού στο Πανθεσσαλικό, σε ένα ματς που κατάφερε να εκμεταλλευτεί το πέναλτι που κέρδισε στις αρχές του δευτέρου μέρους, αφού ο Γκαρσία ευστόχησε από τα έντεκα βήματα, διατηρώντας την ομάδα του στη μεγάλη κατηγορία.



Και αυτό διότι ο Βόλος ανέβηκε στους 32 βαθμούς και αύξησε τη διαφορά του στο +4 από την Κηφισιά (28β.), που ηττήθηκε στην Καισαριανή από τον ΠΑΣ Γιάννινα, με μια αγωνιστική να απομένει για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος.



Στο μυαλό των κόουτς:



Διάταξη 4-2-3-1 επέλεξε για τον Βόλο ο Χρήστος Κόντης. Ο Κόβακς κάτω από τα δοκάρια, με τους Καλογερόπουλο και Σιέλη στα στόπερ και τους Άλχο (δεξιά) και Λούνα (αριστερά) στα άκρα της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή οι Ντε Καμπς και Γκλάβτσιτς, με τους Μπερτόγλιο, Κόμπα και Ασεχνούν πίσω από τον Γκαρσία.



Ίδιο σχηματισμό και για τον Πανσερραϊκό από τον Πάμπλο Γκαρσία. Στην εστία ο Τσομπανίδης, με τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Δεληγιαννίδη, Διαμαντή, Πεταυράκη και Πηλέα. Στα χαφ οι Στάικος και Μορέιρα, με τους Ουάρντα (αριστερά) και Γούλερι (δεξιά) στα φτερά, τον Τόμας σε ρόλο επιτελικού και τον Άλεξιτς στην κορυφή της επίθεσης.



Το ματς:



Καλύτερο ξεκίνημα έκανε ο Πανσερραϊκός στην αναμέτρηση, παρότι ο Βόλος ήταν εκείνος που καιγόταν για τη νίκη. Στο 2’ ο Ουάρντα με το κεφάλι μοίρασε στον Τομάς, που έκανε το σουτ εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή και στο 6’ δημιούργησαν νέα ευκαιρία, όταν ο Γούλερι σέντραρε από τα δεξιά, ο Άλεξιτς πήδηξε ψηλότερα στο δεύτερο δοκάρι και πήρε την κεφαλιά, αλλά ο Κόβακς του είπε «όχι» και στη συνέχεια η μπάλα κατέληξε άουτ.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ισορροπήσουν και στο 9’ είχαν την πρώτη τους καλή στιγμή, με τον Γκλάβτσιτς να δοκιμάζει τα πόδια του έξω από την περιοχή, αλλά ο Τσομπανίδης κατάφερε να μπλοκάρει. Στο 18’ η προσπάθεια του Άλεξιτς δεν απείλησε τον Κόβατς, ούτε όμως και η κεφαλιά του Σιέλη ένα λεπτό αργότερα (19’).



Τα «λιοντάρια» ήταν εκείνα που είχαν το πάνω χέρι, με την κεφαλιά του Τόμας στο 31’ να περνάει άουτ, ενώ αμέσως αργότερα (32’) ο Μορέιρα έκλεψε, διέσχισε μέτρα με την μπάλα, το σουτ του όμως έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Κόβακς. Η προσπάθεια του Άλεξιτς στο 35’ έξω από την περιοχή ήταν κακή, ενώ η τελευταία στιγμή του πρώτου μέρους ήρθε στο 45’+1’ με το σουτ του Γκαρσία που δεν απείλησε τον Τσομπανίδη και κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το 0-0.



Με αλλαγές το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, καθώς ο Τρουιγιέ πήρε τη θέση του Γκλάβτσιτς για τον Βόλο και ο Χατζηστραβός εκείνη του Τομάς για τον Πανσερραϊκό. Ο Γκαρσία στα πρώτα δευτερόλεπτα βρήκε χώρο και έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα κόντραρε και έφυγε κόρνερ, ενώ στο 52’ η ομάδα του Χρήστου Κόντη κέρδισε πέναλτι για χέρι του Πεταυράκη από σέντρα στα αριστερά, μια φάση που εξέτασε το VAR, αλλά και ο Ζαμπαλάς, με τους φιλοξενούμενους να έχουν έντονα παράπονα. Έτσι, ο Βόλος κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 56’ με το δυνατό χτύπημα του Γκαρσία στο κέντρο της εστίας του Τσομπανίδη.

Οι προσπάθειες των Χατζηστραβού (60’) και Γούλερι (64’) δεν απείλησαν την εστία του Κόβακς, σε ένα σημείο του αγώνα που ο ρυθμός ήταν αισθητά χαμηλός, κάτι που ευνοούσε τον Βόλο, που είχε το προβάδισμα. Το ματς δεν είχε κάποια καλή στιγμή, με τις δύο ομάδες να αλληλοεξουδετερώνονται, ενώ η επόμενη ευκαιρία ήρθε στο 79’ με το στρώσιμο του Ασεχνούν στον Τσοκάνη, που σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.



Ο Πανσερραϊκός είχε τη δική του «απάντηση» με δύο καλές στιγμές: στο 83’ ο Κόβακς είπε δύσκολα «όχι» σε τελείωμα του Χατζηστραβού από κοντά και έδιωξε σε κόρνερ, που εκτελέστηκε με τον Άλεξιτς να κάνει εντυπωσιακό γυριστό, το οποίο έφυγε για λίγο άουτ. Ο Βόλος ήλεγξε το ματς στο τέλος, στο 90+7' τα «λιοντάρια» έμειναν με παίκτη λιγότερο μετά την αποβολή του Οικονόμου για σκληρό μαρκάρισμα και έτσι το σύνολο του Χρήστου Κόντη κατάφερε να πάρει τη νίκη και την παραμονή στην κατηγορία!

MVP: Ο Γκαρσία παίρνει τον τίτλο του κορυφαίου, αφού ήταν κινητικός, κράτησε μπάλα, έδωσε πολλές μονομαχίες και φυσικά ήταν αυτός που πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, με το οποίο εξασφάλισε την παραμονή του Βόλου στη Stoiximan Super League.



Η σφυρίχτρα: Φάση που θα συζητηθεί το πέναλτι που κέρδισε ο Βόλος για χέρι του Πεταυράκη, με τον VAR να καλεί τον Ζαμπαλά να το δει, θεωρώντας πως έχει κάνει λάθος, αλλά ο Έλληνας διαιτητής δεν άλλαξε την απόφασή του. Ο παίκτης του Πανσερραϊκού έχει γυρισμένη την πλάτη, αλλά ο Ζαμπαλάς κρίνει ότι έχει και το χέρι απλωμένο.



Βόλος (Χρήστος Κόντης): Κόβατς, Άλχο, Καλογερόπουλος, Σιέλης, Λούνα, Γκλάβτσιτς (46' Τρουιγιέ), Ντε Καμπς (77' Tσοκάνης), Μπερτόλιο (67' Μωραίτης), Κόμπα (86' Μύγας), Ασεχνούν, Γκαρσία.



Πανσερραϊκός (Πάμπλο Γκαρσία): Τσομπανίδης, Πεταυράκης, Διαμαντής, Δεληγιαννίδης, Πηλέας (80' Σοφιανός), Μορέιρα, Στάικος (80' Οικονόμου), Τομάς (46' Χατζηστραβός), Ουάρντα (88' Μασκανάκης), Γούλερι (74' Μούργος), Άλεξιτς.



Διαιτητής: Ζαμπαλας

Βοηθοί: Μωϋσιάδης, Κόλλιας

Τέταρτος: Τσέτσιλας

VAR: Βεργέτης

AVAR: Σαμοϊλης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.