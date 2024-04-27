Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν θα ταξιδέψει στη Σαουδική Αραβία τη Δευτέρα και την Τρίτη κυρίως για να "συζητήσει τις προσπάθειες που είναι σε εξέλιξη για μια κατάπαυση του πυρός στη Γάζα η οποία θα καταστήσει δυνατή την απελευθέρωση των ομήρων", ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος θα αναχωρήσει την Κυριακή, θα "τονίσει επίσης τη σημασία της αποτροπής μιας διάχυσης" στην περιοχή του πολέμου που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας μετά τις φονικές επιθέσεις της Χαμάς στο έδαφός του στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ.

Θα συζητήσει για την πρόσφατη αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας που παραδίδεται στη Γάζα και θα υπογραμμίσει τη σημασία να διασφαλιστεί ότι η αύξηση αυτή θα διατηρηθεί.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σκοπεύει επίσης να "συζητήσει τρόπους για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή, όπως μεταξύ άλλων μια πορεία προς ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με εγγυήσεις ασφαλείας για το Ισραήλ".

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει επίσης σε μια συνάντηση υπουργών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, έναν οργανισμό στον οποίο μετέχουν έξι χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, όπως το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Ο Μπλίνκεν θα μετάσχει επίσης στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) που διεξάγεται στο Ριάντ την Κυριακή και τη Δευτέρα και είναι αφιερωμένο στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στην ενεργειακή μετάβαση.

Ο πρόεδρος του WEF Μποργκ Μπρέντε δήλωσε σήμερα Σάββατο ότι ο Μπλίνκεν θα μεταβεί στη Σαουδική Αραβία "αμέσως μετά τις επισκέψεις του στην Κίνα και πριν πάει στο Ισραήλ".

Το WEF αναμένεται επίσης να υποδεχθεί τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς και τους υπουργούς Εξωτερικών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, καθώς και τους πρωθυπουργούς του Κατάρ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και του Ιράκ.

Αυτή θα είναι η πέμπτη επίσκεψη του Μπλίνκεν στη Σαουδική Αραβία μετά την 7η Οκτωβρίου, αλλά η πρώτη μετά τις αμοιβαίες επιθέσεις μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν αυτόν τον μήνα. Πριν από την 7η Οκτωβρίου, το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και το Ισραήλ εξέταζαν τη δυνατότητα της εξομάλυνσης των σχέσεών τους. Η Ουάσινγκτον ελπίζει να αναβιώσει αυτή την προοπτική για να ενθαρρύνει τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιδείξει αυτοσυγκράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

