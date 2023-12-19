Απειλή για την παγκόσμια οικονομία οι Χούθι: «Θα συνεχίσουμε τις επιθέσεις»

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν, δήλωσαν σήμερα πως δεν έχουν καμιά πρόθεση να σταματήσουν τις επιθέσεις τους εναντίον των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα, παρά την ανακοίνωση από τις Ηνωμένες Πολιτείες μιας νέας συμμαχίας για την προστασία της ναυτιλίας.

«Ακόμα κι αν η Αμερική καταφέρει να κινητοποιήσει τον κόσμο ολόκληρο, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις μας δεν θα σταματήσουν (...) όποιες κι αν είναι οι θυσίες που αυτό θα μας κοστίσει», διαβεβαίωσε μέσω της πλατφόρμας X ένας αξιωματούχος των ανταρτών, ο Μοχάμεντ Αλ-Μπουχάιτι.

Ορισμένα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων είναι αγκυροβολημένα στην Ερυθρά Θάλασσα και άλλα έχουν απενεργοποιήσει τα συστήματα παρακολούθησης καθώς προσαρμόζουν τις διαδρομές και τις τιμές ως απάντηση στις θαλάσσιες επιθέσεις των Χούθι της Υεμένης που ευθυγραμμίζονται με το Ιράν στον κύριο εμπορικό δρόμο Ανατολής-Δύσης.

Οι επιθέσεις των τελευταίων ημερών σε πλοία στην κύρια ναυτιλιακή διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας έχουν εγείρει τον φόβο μιας άλλης αναταραχής στο διεθνές εμπόριο μετά τις δυσκολίες από την πανδημία COVID.

Η Ερυθρά Θάλασσα συνδέεται με τη Μεσόγειο με τη Διώρυγα του Σουέζ, η οποία δημιουργεί τη συντομότερη ακτοπλοϊκή διαδρομή μεταξύ Ευρώπης και Ασίας. Περίπου το 12% της παγκόσμιας ναυτιλιακής κίνησης διέρχεται από το κανάλι.

Μεγάλες ναυτιλιακές εταιρείες, όπως η Hapag Lloyd (HLAG.DE), η MSC and Maersk (MAERSKb.CO), η πετρελαϊκή BP (BP.L) και ο όμιλος πετρελαιοφόρων Frontline (FRO.OL) δήλωσαν ότι θα αποφύγουν τη διαδρομή της Ερυθράς Θάλασσας και θα κατευθύνουν τα πλοία μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας της Νότιας Αφρικής.

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την έναρξη μιας πολυεθνικής δύναμης για την προστασία του εμπορίου στην Ερυθρά Θάλασσα μετά τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης που ανάγκασαν τουλάχιστον δώδεκα ναυτιλιακές εταιρείες να αναστείλουν τις επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Μπαχρέιν, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Ιταλία, οι Σεϋχέλλες και το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι μεταξύ των χωρών που θα ενταχθούν στην «πολυεθνική πρωτοβουλία ασφάλειας» των 10 εθνών.

«Οι χώρες που επιδιώκουν να υποστηρίξουν τη θεμελιώδη αρχή της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας πρέπει να ενωθούν για να αντιμετωπίσουν την πρόκληση που θέτει αυτός ο μη κρατικός παράγοντας», είπε ο Όστιν σε δήλωση, περιγράφοντας τις επιθέσεις ως ένα ζήτημα που «απαιτεί συλλογική δράση».

Η ανακοίνωση έρχεται αφότου οι ναυτικές δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσαν το Σαββατοκύριακο ότι τα αντιτορπιλικά τους κατέρριψαν συνολικά 15 drones στην πλωτή οδό.



