ΥΠΕΞ Ισραήλ: Μια συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων θα αναβάλει την επιχείρηση στη Ράφα

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι η προγραμματισμένη εισβολή στην πόλη της Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, θα μπορούσε να ανασταλεί εάν υπάρξει συμφωνία για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

"Η απελευθέρωση των ομήρων είναι η ύψιστη προτεραιότητα για εμάς", δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατζ κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12.

Όταν ρωτήθηκε εάν αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την αναβολή μιας προγραμματισμένης επιχείρησης για την εξόντωση των ταγμάτων της Χαμάς στην πόλη Ράφα, ο Κατζ απάντησε: "Ναι" και συνέχισε δηλώνοντας: "εάν υπάρξει συμφωνία, θα αναστείλουμε την επιχείρηση".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

