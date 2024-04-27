Απόπειρα αυτοκτονίας έκανε ο 31χρονος «Κόκος» ηγετικό στέλεχος της εγκληματικής οργάνωσης των χούλιγκαν που εμπλέκονται στη δολοφονία του αστυνομικού Λυγγερίδη στου Ρέντη.

Σύμφωνα με τη ρεπόρτερ του ΣΚΑΪ Μαρία Δουρουδή, ο 31χρονος με το προσωνύμιο «Κόκος» ο οποίος κρατείται στη ΓΑΔΑ φέρεται να έπαθε κρίση πανικού και στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, με μια τηλεκάρτα με την οποία προσπάθησε να κοπεί.

Οι αστυνομικοί που τον φρουρούν τον εμπόδισαν και ο 31χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σωτηρία όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο λεγόμενος «Κόκος» που είναι ο πρώτος που κρίθηκε προφυλακιστέος, βρισκόταν σε κάθε αγώνα της ομάδας του και είχε διαπίστευση ώστε να πηγαίνει σε όποια θύρα επιθυμούσε. Φέρεται ο ίδιος να υποκινούσε τους οπαδούς σε εκδηλώσεις βίας.

Επίσης ενημέρωνε και έδινε εντολές στον κάθε επικεφαλής κερκίδας, από μεγάφωνο.

Αυτήν την ώρα στο γραφείο του 9ου ανακριτή, ανακρίνεται ένα από τα πέντε ηγετικά στελέχη και δέχεται επίμονες ερωτήσεις για να πει τι γνωρίζει.

Δια του δικηγόρου του έγινε γνωστό, ότι ο ίδιος θα αρνηθεί την κατηγορία της διεύθυνσης της ομάδας οπαδών και την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας για τη δολοφονία του Λυγγερίδη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.