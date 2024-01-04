Χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στην κηδεία του ανώτερου στελέχους της Χαμάς Σαλέχ αλ-Αρούρι, στη Βηρυτό ο οποίος σκοτώθηκε την περασμένη Τρίτη μετά από ισραηλινή επίθεση όπως φημολογείται, κάτι που δεν το έχει επιβεβαιώσει το Ισραήλ αλλά ούτε και να το έχει αρνηθεί.

«Εμείς θα πεθάνουμε, αλλά η Παλαιστίνη θα ζήσει. Το Ισραήλ θα πέσει», φώναζε το πλήθος καθώς η σορός του Αρούρι μεταφέρθηκε από το Τζαμί Ιμάμ Αλί σε ένα νεκροταφείο κοντά στον προσφυγικό καταυλισμό Σατίλα.

Ο Σάλεχ αλ Αρούρι και άλλα έξι μέλη και στελέχη της Χαμάς σκοτώθηκαν το βράδυ της Τρίτης από τον βομβαρδισμό στα γραφεία της Χαμάς, στα νότια προάστια της Βηρυτού, μια περιοχή που αποτελεί προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Τα φέρετρα του Αρούρι, του Αζάλ αλ Άκρα, εκ των αρχηγών της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Εζεντίν αλ Κάσαμ και του Μοχάμαντ αλ Ραΐς, στελέχους του κινήματος, ήταν τυλιγμένα με παλαιστινιακές σημαίες και λάβαρα της Χαμάς. Ένα οπλοπολυβόλο τοποθετήθηκε πάνω στο καθένα από αυτά κατά τη διάρκεια της προσευχής, σε ένα τέμενος σε λαϊκή συνοικία της Βηρυτού, όπως ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Χιλιάδες άνθρωποι ταξίδεψαν με λεωφορεία από διάφορους παλαιστινιακούς προσφυγικούς καταυλισμούς για να παραστούν στην κηδεία.

Ο κόσμος παρευρέθηκε κρατώντας σημαίες της Χαμάς.

«Η δολοφονία του Σάλεχ αλ Αρούρι ή οποιουδήποτε άλλου Παλαιστίνιου είναι μια άστοχη ενέργεια, επειδή η αντίσταση θα γεννήσει νέους ηγέτες», είπε στο AFP ένας 35χρονος Παλαιστίνιος, ο Όμαρ Γανούμ. Όπως είπε, πήγε στην κηδεία «για να καταγγείλει τη γενοκτονία που διαπράττεται στη Γάζα και την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου από τον ισραηλινό στρατό».

Η δολοφονία του Αρούρι σε επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος την Τρίτη έχει εγείρει φόβους ότι ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια ευρύτερη περιφερειακή σύγκρουση.

Πολλά εξόριστα στελέχη της Χαμάς έχουν εγκατασταθεί στον Λίβανο, υπό την προστασία της Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ ορκίστηκε ότι θα «καταστρέψει» τη Χαμάς μετά την πρωτοφανή επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης, στις 7 Οκτωβρίου, στο ισραηλινό έδαφος, από την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.140 άνθρωποι.

Ο πόλεμος που ξεκίνησε στη Γάζα αμέσως μετά έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 22.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.