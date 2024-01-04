Χάος επικράτησε στη Σουηδία λόγω των σφοδρών χιονοπτώσεων. Είναι ενδεικτικό ότι 1.000 οχήματα εγκλωβίστηκαν για πάνω από 24 ώρες στον κεντρικό αυτοκινητόδρομο Ε22 στην περιοχή Σκάνε, με τους διασώστες να εργάζονται όλη τη νύχτα για την εκκένωσή των εποχούμενων.

Πολλοί από τους εγκλωβισμένους απομακρύνθηκαν από τις ομάδες διάσωσης και τούς είπαν να επιστρέψουν στα αυτοκίνητά τους αργότερα.



Το χάος στη Σουηδία σημειώθηκε εν μέσω της κατακόρυφης πτώσης των θερμοκρασιών στις σκανδιναβικές χώρες. Οι χαμηλότατες θερμοκρασίες έχουν πλήξει περιοχές της Σουηδίας, της Φινλανδίας και της Νορβηγίας και οι χιονοθύελλες στη Δανία έχουν αφήσει οδηγούς εγκλωβισμένους σε αυτοκινητόδρομο κοντά στο Άαρχους από την Τετάρτη.

Extremely low temperatures, snow, and gale-force winds have caused transportation disruptions in Sweden.



Around 1,000 cars became stranded on the E22 motorway between Hörby and Kristianstad. Some individuals have been stuck in their cars since morning. pic.twitter.com/Q3JysKZ4RK — NoComment (@nocomment) January 4, 2024



Ο μετεωρολογικός σταθμός Kvikkjokk-Arrenjarka στη βόρεια Σουηδία κατέγραψε την πιο κρύα νύχτα εδώ και 25 χρόνια το βράδυ της Τρίτης, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν στους -43,6 βαθμούς Κελσίου.



Οι διασώστες ανακοίνωσαν ότι όλοι οι άνθρωποι που ταξίδευαν με αυτοκίνητα είχαν εκκενωθεί, και μόνο οι οδηγοί φορτηγών παρέμειναν στα οχήματά τους μέχρι το πρωί της Πέμπτης.



Η αναστάτωση στον κεντρικό Ε22 ξεκίνησε περίπου στις 9 το βράδυ τοπική ώρα (8 η ώρα Ελλάδας) την Τετάρτη, όταν το χιόνι έκανε τον Ε22 απροσπέλαστο και στις δύο κατευθύνσεις ανάμεσα στο Χόρμπι και Κρίστιανσαντ. Εκατοντάδες αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκαν λόγω χιονοστιβάδων.

If temperatures have been below normal and you have to get out of your car to buy food & water after being snowed in, you don't understand preparedness 🙄#winter #weather #Sweden https://t.co/7jMvoI3JmL — Saskia Steinhorst (@scruffy65) January 4, 2024



«Είναι απόλυτο χάος», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος της αστυνομίας Evelina Olsson. Εκχιονιστικά μηχανήματα έφτασαν το απόγευμα της Τετάρτης και η αστυνομία και οι διασώστες εργάζονταν όλη τη νύχτα για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους στα εκατοντάδες παγιδευμένα αυτοκίνητα. Μερικοί είχαν ιατρικά προβλήματα. Πολλά από τα φορτηγά αναμένεται να παραμείνουν στον αυτοκινητόδρομο μέχρι την Παρασκευή.



Η Erika Sepeliovaite είπε στον ιστότοπο Aftonbladet ότι αυτή, τα δύο παιδιά της και ο σκύλος της απεγκλωβίστηκαν μετά από 19 ώρες.



Ο στρατός στάλθηκε για να παραδώσει τρόφιμα και νερό στους παγιδευμένους.



Τα δρομολόγια λεωφορείων και τρένων ακυρώθηκαν στο Σκάνε το πρωί της Πέμπτης και οι αρχές κάλεσαν τον κόσμο να αποφύγει τα περιττά ταξίδια.

🇸🇪 Due to heavy snowfall and frost, 1000 cars got stuck on the E22 highway in #Sweden.



Foto by AP News pic.twitter.com/8OYtGpQjxn — Voice of Europe 🌍 (@V_of_Europe) January 4, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.