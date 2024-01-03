Γενική απεργία στη Δυτική Όχθη μετά το φόνο του υπαρχηγού της Χαμάς στη Βηρυτό

Μετά το φόνο κορυφαίου ηγέτη της Χαμάς στο Λίβανο, σχολεία, πανεπιστήμια, τράπεζες, εστιατόρια και κυβερνητικά γραφεία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη παρέμειναν σήμερα κλειστά λόγω γενικής απεργίας.

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει επίσης την επιδρομή του στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς κοντά στην πόλη Τουλκάρεμ στη βορειοδυτική Δυτική Όχθη.

Διαδηλώσεις και αντιπαραθέσεις με τον ισραηλινό στρατό οργανώνονται για σήμερα το απόγευμα σ' αυτό το κατεχόμενο παλαιστινιακό έδαφος, σύμφωνα με πληροφορίες των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης. Ο στρατός φέρεται ότι πραγματοποίησε επιδρομές σε αρκετές τοποθεσίες εκεί στη διάρκεια της νύκτας.

Ο αντιπρόεδρος του Πολιτικού Γραφείου της Χαμάς, ο Σάλεχ αλ-Αρούρι, σκοτώθηκε σε έκρηξη που σημειώθηκε χθες, Τρίτη, το βράδυ στη Βηρυτό. Είναι ο πιο υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς που έχει σκοτωθεί εσκεμμένα στη διάρκεια του πολέμου.

Γρήγορα εκφράσθηκαν υποψίες ότι μπορεί να επρόκειτο για στοχευμένη δολοφονία, πιθανόν από τον ισραηλινό στρατό ή για λογαριασμό του Ισραήλ. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν σχολίασαν τις πληροφορίες αυτές, όταν ερωτήθηκαν σχετικά. Μετά το πλήγμα αυτό από μη επανδρωμένο αεροσκάφος, Παλαιστίνιοι πραγματοποίησαν διαδήλωση διαμαρτυρίας χθες βράδυ στη γενέτειρα του Αλ-Αρούρι, το χωριό Αρούρα, βόρεια της Ραμάλα, καθώς και στην ίδια τη Ραμάλα.

Η μητέρα και η αδελφή του Αλ-Αρούρι είπαν στο τηλεοπτικό κανάλι Αλ Τζαζίρα, που έχει την έδρα του στο Κατάρ, ότι περίμεναν το φόνο του από καιρό.

Στη διάρκεια επιδρομής στον προσφυγικό καταυλισμό Νουρ Σαμς στη Δυτική Όχθη, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως συνέλαβε έξι καταζητούμενους Παλαιστινίους και ανέκρινε δεκάδες άλλους. Τρομοκράτες εκτόξευσαν εκρηκτικούς μηχανισμούς εναντίον των στρατιωτών, ανακοίνωσε ο στρατός, ο οποίος απάντησε με επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Η ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση συνεχιζόταν σήμερα το απόγευμα στη Δυτική Όχθη. Στρατιώτες συνέλαβαν τέσσερις καταζητούμενους υπόπτους στην Καλκία. Σύμφωνα με παλαιστινιακές πληροφορίες, τρεις άνθρωποι τραυματίσθηκαν εκεί από πυρά. Ο στρατός κατέσχεσε επίσης στρατιωτικό εξοπλισμό τόσο στον καταυλισμό Νουρ Σαμς όσο και στην Καλκία.

Δεν ήταν αρχικά σαφές αν οι επιχειρήσεις του στρατού συνδέονταν με το φόνο του Αλ-Αρούρι. Ο στρατός πραγματοποιεί τακτικά επιδρομές στη Δυτική Όχθη και ακόμη περισσότερες μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, έπειτα από τη φονική επιδρομή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας, έκτοτε έχουν συλληφθεί εκεί 2.570 ύποπτοι, 1.300 από τους οποίους έχουν δεσμούς με τη Χαμάς.

