Για πρώτη φορά από την αρχή του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Γάζα τον Οκτώβριο, το Ισραήλ βρίσκεται αντιμέτωπο με την κατηγορία της γενοκτονίας ενώπιον ενός διεθνούς δικαστηρίου, με την ακροαματική διαδικασία στο πλαίσιο μιας προσφυγής της Νότιας Αφρικής να έχει προγραμματισθεί για τις 11 και 12 Ιανουαρίου.

Οι ημερομηνίες ανακοινώθηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ από το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ στη Χάγη. Η Νότια Αφρική θα αναπτύξει τα επιχειρήματά της στις 11 Ιανουαρίου και το Ισραήλ τα δικά του την επομένη, ανακοίνωσε το δικαστήριο. Κάθε πλευρά έχει προγραμματισθεί να έχει στη διάθεσή της δύο ώρες.

Η Νότια Αφρική έχει επικαλεσθεί τη Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή Εγκλημάτων Γενοκτονίας στην προσφυγή της που κατέθεσε την Παρασκευή στο δικαστήριο. Τόσο η Νότια Αφρική όσο και το Ισραήλ έχουν υπογράψει την εν λόγω σύμβαση.

Προς το παρόν, πρόκειται για συνοπτικές διαδικασίες. Η Νότια Αφρική έχει ζητήσει την άμεση λήψη μέτρων, λέγοντας πως το δικαστήριο θα πρέπει να διατάξει τον τερματισμό της βίας εναντίον των Παλαιστινίων για να προστατεύσει τα δικαιώματά τους «από περαιτέρω σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη».

Σύμφωνα με τη Νότια Αφρική, οι επιθέσεις του Ισραήλ είναι «γενοκτονικές στη φύση τους», καθώς έχουν στόχο να καταστρέψουν τους Παλαιστινίους στην περιοχή.

Ο Λιόρ Χαγιάτ, εκπρόσωπος του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών, απέρριψε τις κατηγορίες της Νότιας Αφρικής μετά την προσφυγή.

«Το Ισραήλ απορρίπτει με αηδία τη συκοφαντία του αίματος που διαδίδεται από τη Νότια Αφρική και την εφαρμογή της μ' αυτή την προσφυγή» στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, έγραψε την περασμένη εβδομάδα στην πλατφόρμα X.

Η προσφυγή «στερείται τόσο πραγματικής όσο και νομικής βάσης», έγραψε, προσθέτοντας πως το Διεθνές Δικαστήριο και η διεθνής κοινότητα θα πρέπει «να απορρίψουν πλήρως τους αβάσιμους ισχυρισμούς της Νότιας Αφρικής».

Η Χαμάς είναι η μοναδική υπεύθυνη για τα βάσανα στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ κάνει ό,τι μπορεί για να ελαχιστοποιήσει τη βλάβη που προκαλείται στον άμαχο πληθυσμό, έγραψε ο Χαγιάτ. Η Χαμάς χρησιμοποιεί τους Παλαιστινίους ως ανθρώπινες ασπίδες και κλέβει απ' αυτούς την ανθρωπιστική βοήθεια, πρόσθεσε.

Το Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ στη Χάγη είναι το κορυφαίο των Ηνωμένων Εθνών και απονέμει δικαιοσύνη σε συγκρούσεις μεταξύ κρατών. Οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές, όμως οι δικαστές του ΟΗΕ δεν έχουν κανένα τρόπο για να τις επιβάλουν. Για την επιβολή τους, θα πρέπει να απευθύνονται στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

