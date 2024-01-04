Ο Πούτιν δίνει τη ρωσική υπηκοότητα σε ξένους που πολέμησαν εναντίον της Ουκρανίας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα διάταγμα που επιτρέπει σε ξένους πολίτες που πολέμησαν για λογαριασμό της Ρωσίας στην Ουκρανία να αποκτήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους την ρωσική υπηκοότητα.

Το διάταγμα αναφέρει ότι άτομα που έχουν υπογράψει συμβάσεις κατά την διάρκεια της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» όπως αποκαλεί η Μόσχα τον πόλεμο στην Ουκρανία, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να πάρουν ρωσικό διαβατήριο οι ίδιοι, οι σύζυγοι, τα παιδιά και οι γονείς τους, αφού καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα που αποδεικνύουν ότι έχουν υπογράψει σύμβαση για τουλάχιστον ένα έτος.

Εκείνοι που δικαιούνται να πάρουν την υπηκοότητα είναι άτομα που είχαν υπογράψει συμβάσεις με τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ή άλλους «στρατιωτικούς σχηματισμούς», μια κατηγορία που θα μπορούσε να ισχύει για ομάδες όπως η μισθοφορική οργάνωση Wagner.

Το μέτρο φαίνεται να στοχεύει στην δημιουργία κινήτρων για ξένους που έχουν στρατιωτική εμπειρία για να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους στις ρωσικές δυνάμεις.

Η Μόσχα δεν έχει δώσει στην δημοσιότητα στοιχεία για τον αριθμό των ξένων που πολεμούν στο πλευρό της στην Ουκρανία. Παρόλα αυτά το Reuters είχε πρόσφατα αναφερθεί σε Κουβανούς που υπέγραψαν συμβάσεις με τον στρατό έναντι αμοιβής που υπερβαίνει κατά 100 φορές και πλέον τον μέσο μισθό στην Κούβα, και για τρεις Αφρικανούς που στρατολογήθηκαν από την Wagner, εκ των οποίων δύο σκοτώθηκαν εν ώρα δράσης.

Μια αποχαρακτηρισμένη έκθεση των μυστικών υπηρεσιών των ΗΠΑ εκτιμούσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει στοιχίσει στην Ρωσία 315.000 νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες, ή περίπου το 90% της στρατιωτικής της δύναμης όταν άρχισε ο πόλεμος, είχε δηλώσει στο Reuters τον περασμένο μήνα μια πηγή προσκείμενη στις μυστικές υπηρεσίες.

Η Ρωσία στρατολόγησε 300.000 άνδρες τον Σεπτέμβριο του 2022 κατά την πρώτη επιστράτευση που πραγματοποίησε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Υπήρξαν έντονες φήμες ότι θα επαναληφθεί η αντιλαϊκή αυτή κίνηση, ίσως μετά τις επόμενες προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Μάρτιο στις οποίες ο Πούτιν αναμένεται να εξασφαλίσει μια ακόμη εξαετή θητεία.

Το Κρεμλίνο είχε δηλώσει επανειλημμένα ότι δεν χρειάζεται μια ακόμη επιστράτευση, επειδή πέρυσι εκατοντάδες χιλιάδες άνδρες υπέγραψαν εθελοντικά συμβάσεις για να γίνουν επαγγελματίες στρατιώτες.

Ούτε η Ρωσία ούτε η Ουκρανία έχουν αποκαλύψει το μέγεθος των απωλειών τους στον πόλεμο που συνεχίζεται 22 μήνες. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι πρότεινε να επιστρατευθούν επιπλέον 450.000-500.000 άνδρες και το ουκρανικό κοινοβούλιο άρχισε σήμερα να αναθεωρεί το επίμαχο κείμενο ενός νομοσχεδίου που θα αυστηροποιήσει και θα επεκτείνει τους κανονισμούς της επιστράτευσης.

