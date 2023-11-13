Βίντεο και φωτογραφίες από ΑΤΙΑ πάνω από το Στόκπορτ

Οι μαρτυρίες για θεάσεις Αγνώστου Ταυτότητας Ιπταμένων Αντικειμένων συνήθως μας έρχονται από την Αμερική εντούτοις δύο νέα αντίστοιχα φαινόμενα καταγράφηκαν πάνω από τη βόρεια Αγγλία.

Μια «ανήσυχη πολίτης», που επιθυμεί να μην κατονομαστεί, περιέγραψε τις θεάσεις των αγνώστων ιπτάμενων αντικειμένων (UFO) από τον κήπο της στο Στόκπορτ.

Το πρώτο, αναφέρει ότι έμοιαζε με τετράγωνο ή τρίγωνο, είχε θολό περίγραμμα, άλλαζε σχήμα και «πετούσε σε μια τρελή πορεία στον ουρανό».

Εν τω μεταξύ, το δεύτερο αντικείμενο –είχε πιο φωτεινό λευκό χρώμα και «σχήμα σαν καραμέλα Tic Tac»– εξαφανιζόταν και επανεμφανιζόταν.

Η μαρτυρία περί ΑΤΙΑ στο σχήμα αυτό δεν είναι πρωτάκουστη αφού ένα τα πιο διάσημα και ασυνήθιστα περιστατικά με θέαση UFO μέχρι σήμερα, από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ το 2004, ήταν ένα αιωρούμενο λευκό στενόμακρο αντικείμενο, που και πάλι είχε συγκριθεί με την εικόνα της εν λόγω καραμέλας.

«Το τριγωνικό σκάφος ήταν τόσο περίεργο, φαινόταν σαν να ήταν φτιαγμένο από μέταλλο με μια σκοτεινή τρύπα στο κέντρο», είπε η πολίτης στη MailOnline.

«Το σκάφος που έμοιαζε με την καραμέλα ήταν επίσης ωραίο, γινόταν όλο και πιο φωτεινό μετά εξαφανιζόταν και επέστρεφε».

Τα δύο αντικείμενα, τα οποία είδε η κάτοικος σε δύο διαφορετικές περιστάσεις την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου, την έκαναν να αισθάνεται ανησυχία.

Ο Νικ Πόουπ, ειδικός παλαιότερα σε ζητήματα UFO στο Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, είπε ότι οι εικόνες και η ιστορία πίσω από αυτές είναι «συναρπαστικές», αλλά δεν μπορεί να γίνει de facto παραδοχή για ΑΤΙΑ.

«Δεν είναι δυνατό να διακρίνει κανείς πολλά μόνο από τις φωτογραφίες», είπε στη MailOnline.

«Οποιαδήποτε αναφορά σε ένα αντικείμενο σε σχήμα Tic Tac που εκτελεί ασυνήθιστους ελιγμούς είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, δεδομένης της παρατήρησης τέτοιων αντικειμένων από το Ναυτικό των ΗΠΑ».

Ένας άλλος Βρετανός ερευνητής UFO, ο Philip Mantle, είπε ότι θα μπορούσαν να είναι «συμβατικά» αντικείμενα όπως drones ή κάτι άλλο αρκετά εξηγήσιμο.

