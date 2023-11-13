Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι έξι, μεταξύ των οποίων και ένα βρέφος δύο μηνών, τραυματίστηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης Ολεξάντρ Προκούντιν.

Οι ρωσικές δυνάμεις αποσύρθηκαν από τη Χερσώνα και τη δυτική όχθη του Δνείπερου πριν από περίπου έναν χρόνο, όμως τώρα βομβαρδίζουν συχνά αυτές τις περιοχές, από τις θέσεις τους στην ανατολική όχθη του ποταμού.

Ο Προκούντιν ανέφερε σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram ότι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν βομβαρδίστηκαν κεντρικές συνοικίες της πόλης.

Σε άλλη ανάρτηση ο κυβερνήτης ανέφερε ότι ένα νοσοκομείο της πόλης βομβαρδίστηκε από τους Ρώσους και νωρίτερα ένα αυτοκίνητο δέχτηκε πυρά στα προάστια της Χερσώνας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν ένα μωρό δύο μηνών και η μητέρα του.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις αναφορές αυτές από ανεξάρτητες πηγές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

