Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες κάλεσε την κυβέρνηση του Ισραήλ και τους Παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς "να κάνουν το κάτι παραπάνω που απαιτείται προκειμένου μια συμφωνία να γίνει πραγματικότητα και να σταματήσει ο πόνος που υπάρχει τώρα" στη Γάζα, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός του.

"Ο Γενικός Γραμματέας ανησυχεί πολύ από τις ενδείξεις ότι μπορεί να επίκειται μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στη Γάζα", ανέφερε σε μία δήλωση ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ. "Ο Γενικός Γραμματέας υπενθυμίζει στα μέρη πως η προστασία των αμάχων είναι υψίστης σημασίας στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

