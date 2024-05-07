Η αμερικανική κυβέρνηση ανέφερε πως «εξετάζει» τη συμφωνία του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς σε πρόταση των μεσολαβητών στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

«Επί του παρόντος εξετάζουμε αυτή την απάντηση. Και συζητάμε με τους συμμάχους μας στην περιοχή», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας, ο Τζον Κέρμπι, σε δημοσιογράφους χθες Δευτέρα.

Απέφυγε να δώσει σαφή απάντηση ερωτηθείς σε τι ακριβώς συμφώνησε η Χαμάς. Δήλωσε πως δεν θα υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για αυτό.

«Εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η επίτευξη συμφωνίας είναι απολύτως η καλύτερη έκβαση όχι μόνο για τους ομήρους, αλλά και για τον παλαιστινιακό λαό. Και δεν θα σταματήσουμε να εργαζόμαστε για αυτή την έκβαση», πρόσθεσε ο κ. Κέρμπι.

Ο επικεφαλής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς βρίσκεται στην περιοχή και συνεργάζεται με την ισραηλινή κυβέρνηση για να κλειστεί συμφωνία, υπενθύμισε ο εκπρόσωπος. «Το τελευταίο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να πω οτιδήποτε από αυτό το βήμα που θα έθετε τη διαδικασία σε κίνδυνο», ξεκαθάρισε.

Ο κ. Κέρμπι αναφέρθηκε εξάλλου σε συνδιάλεξη του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν και του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου νωρίτερα χθες, που χαρακτήρισε «εποικοδομητική». Η συνομιλία διήρκεσε περίπου μισή ώρα.

«Κατά τη διάρκεια της συνδιάλεξης, κατόπιν παρότρυνσης του προέδρου, ο πρωθυπουργός Νετανιάχου συμφώνησε να διασφαλίσει πως η διέλευση Κερέμ Σαλόμ θα ανοίξει ξανά για να διανεμηθεί ανθρωπιστική βοήθεια σε αυτούς που την έχουν ανάγκη», είπε ακόμη ο εκπρόσωπος του ΣΕΑ, χωρίς να διευκρινίσει πότε.

Η απάντηση της Χαμάς δεν ήταν ακόμη γνωστή όταν έγινε η συνδιάλεξη.

Ερωτηθείς για την προαναγγελθείσα χερσαία επιχείρηση στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, ο κ. Κέρμπι επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον δεν θα υποστήριζε οποιαδήποτε επιχείρηση θα έθετε πάνω από 1 εκατομμύριο αμάχους σε μεγάλο κίνδυνο. Στην ερώτηση αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα υποστήριζε πιο περιορισμένης κλίμακας επιχειρήσεις στη Ράφα, δεν απάντησε άμεσα.

Ως τώρα η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν έχει παρουσιάσει «αξιόπιστο» σχέδιο για την προστασία του άμαχου πληθυσμού, όπως έχει ζητήσει η Ουάσιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.