Τον Φεβρουάριο του 2010 μία οικογένεια από τη Χιλή τράβηξε μία φωτογραφία ενός φωτεινού πορτοκαλί αντικειμένου που βρισκόταν στον ουρανό πίσω από τα σύννεφα.

Σήμερα μετά από 13 χρόνια, επιστήμονες αποφάσισαν να ερευνήσουν εκ νέου την συγκεκριμένη φωτογραφία καθώς έχει περιγραφεί ως «ένα γνήσιο UFO».

Σύμφωνα με τη daily mail το Εθνικό Κέντρο Αεροπορικών Αναφορών για Ανώμαλα Φαινόμενα (NARCAP) ερεύνησε την παρατήρηση την ίδια χρονιά, αλλά η υπόθεση τότε «πάγωσε», Έτσι οι επιστήμονες ανοίγουν ξανά την υπόθεση με αφορμή ενός νέου ντοκιμαντέρ που επιχειρεί να αποδείξει ή να απομυθοποιήσει περίεργα φαινόμενα.

Ένας ειδικός στη φυσική από το Πανεπιστήμιο στο Όλμπανι είπε: «Αυτό το αντικείμενο είναι πραγματικά αγνώστου ταυτότητας, επομένως είναι ένα γνήσιο UFO».

Η εικόνα τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας μιας Κυριακής, η οποία δείχνει τον ήλιο να λάμπει μέσα από λευκά σύννεφα και μια λωρίδα από κοκκινωπά σύννεφα στα αριστερά, περικλείοντας ένα λαμπερό «συμπαγές» πορτοκαλί αντικείμενο με «ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες», σύμφωνα με την έκθεση NARCAP.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2010, ένα ζευγάρι και η μόλις ενός έτους κόρη τους πέρασαν τη μέρα τους στην El Yeso. Η μητέρα τράβηξε 16 φωτογραφίες της εκπληκτικής κοιλάδας και του ουρανού και όταν επέστρεψε στο σπίτι, παρατήρησε τα κοκκινωπά σύννεφα με το αντικείμενο.

Η κυβέρνηση της Χιλής μοιράστηκε τη φωτογραφία με το National Aviation Reporting Center On Anomalous Phenomena (NARCAP) έναν σύμβουλο επαγγελματιών της αεροπορίας που ερευνούν τις UPA και την ασφάλεια της αεροπορίας.

Ο Ted Roe, επικεφαλής του οργανισμού, διεξήγαγε μια εκτενή ανάλυση της εικόνας, δημοσιεύοντας μια έκθεση 23 σελίδων στις 2 Ιουλίου 2010.

Ο Roe εμφανίστηκε στο «The Proof is Out There» όπου είπε: «Έχουμε ένα άγνωστο εναέριο φαινόμενο».

Η συγκεκριμένη φωτογραφία εμφανίστηκε στην εκπομπή "The Proof is Out There" του The History Channel, όπου οι ειδικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το αντικείμενο είναι "ένα γνήσιο UFO" - λέγοντας ότι "πλησιάζουμε στην αλήθεια " .

