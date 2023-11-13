Ο βασιλιάς Αμπντάλα απορρίπτει το σχέδιο κατάληψης της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα απορρίπτει οποιοδήποτε σχέδιο του Ισραήλ περί κατάληψης τμημάτων της Λωρίδας της Γάζας ή δημιουργίας ζωνών ασφαλείας εντός του παλαιστινιακού θύλακα, μετέδωσαν σήμερα τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σε δηλώσεις που έκανε στα ανάκτορα ο βασιλιάς φέρεται να είπε σε υψηλόβαθμους πολιτικούς με τους οποίους συναντήθηκε ότι δεν μπορεί να υπάρξει «καμία στρατιωτική λύση» στη σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων.

Σημείωσε επίσης ότι το Ισραήλ δεν θα πρέπει να αποκόψει τον σπαρασσόμενο από τον πόλεμο θύλακα της Γάζας από τα υπόλοιπα Παλαιστινιακά Εδάφη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

