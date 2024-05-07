Το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως θα στείλει εντός της ημέρας αντιπροσωπεία στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου προκειμένου να συνεχιστούν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με σκοπό να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Η αντιπροσωπεία του Κατάρ θα μεταβεί το πρωί στην Αίγυπτο για να ξαναρχίσουν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στα δυο μέρη με την ελπίδα ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία για άμεση και μόνιμη κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση φυλακισμένων και ομήρων», ανέφερε στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος της διπλωματίας του Εμιράτου, ο Ματζίντ αλ Ανσάρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

