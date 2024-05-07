Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας πως εκτόξευσε ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, σε ένα υπόβαθρο σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών στην πόλη Ράφα και της έγκρισης από τη Χαμάς ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός.

"Στοχεύσαμε με ομοβροντία ρουκετών την (πόλη) Σντερότ, το (κιμπούτς) Νιρ Αμ και άλλους οικισμούς στην περίμετρο της Γάζας", μια ζώνη του Ισραήλ που βρίσκεται γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση σε μια ανακοίνωση. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως οι σειρήνες ήχησαν στις ζώνες γύρω από τη λωρίδα της Γάζας.

Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμος οποιοσδήποτε απολογισμός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.