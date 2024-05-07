Η ένοπλη πτέρυγα της παλαιστινιακής οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας πως εκτόξευσε ρουκέτες από τη Λωρίδα της Γάζας προς την κατεύθυνση του Ισραήλ, σε ένα υπόβαθρο σφοδρών ισραηλινών βομβαρδισμών στην πόλη Ράφα και της έγκρισης από τη Χαμάς ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός.
"Στοχεύσαμε με ομοβροντία ρουκετών την (πόλη) Σντερότ, το (κιμπούτς) Νιρ Αμ και άλλους οικισμούς στην περίμετρο της Γάζας", μια ζώνη του Ισραήλ που βρίσκεται γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας, ανέφερε η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση σε μια ανακοίνωση. Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε πως οι σειρήνες ήχησαν στις ζώνες γύρω από τη λωρίδα της Γάζας.
Προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμος οποιοσδήποτε απολογισμός.
- ΟΗΕ: Ισραήλ και Χαμάς να κάνουν μια επιπλέον προσπάθεια για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα
- Πρόταση εκεχειρίας: Στοχευμένες επιθέσεις στη Ράφα κι αποστολή διαπραγματευτών στη Χαμάς για νέο κύκλο συζητήσεων από το Ισραήλ
- Λευκός Οίκος: Υπό εξέταση η απάντηση της Χαμάς στην πρόταση για κατάπαυση του πυρός με το Ισραήλ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.