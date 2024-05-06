Επεισοδιακή ήταν η πρώτη ασυλία της εβδομάδας. Μετά τον τραυματισμό της Αναστασίας η αναμέτρηση διεκόπη και συνεχίστηκε επόμενη μέρα, με το μοιραίο εμπόδιο να αφαιρείται για να μην επηρεάσει τους παίκτες.
Στη διάρκεια της αναμέτρησης η Κατερίνα Δαλάκα προσπαθούσε να κρατήσει τους συμπαίκτες της συγκεντρωμένους στον στόχο και στο πώς θα φέρουν τη νίκη. Όταν η Ασημίνα μετά από ήττα που έφερε άκουσε το κατσάδιασμα της Δαλάκα, εξαφανίστηκε από τον αγώνα αλλά και τον πάγκο.
Τα ίδια και χειρότερα άκουσε λίγο αργότερα και η Δώρα σε δικό της χαμένο πόντο.
Τον τελευταίο πόντο έφερε η Κατερίνα, στέλνοντας παράλληλα τους συμπαίκτες της σε ένα μεγάλο έπαθλο μετά από καιρό. Η Ασημίνα δεν ήταν ούτε εκεί.
Στο συμβούλιο που ακολούθησε, η Δαλάκα αφού περιέγραψε πώς πέρασαν στο έπαθλο, εξήγησε ότι η Ασημίνα ήταν στην κλινική.
Η ήττα των Μπλε στην Ασυλία τους οδήγησε στην κάλπη, εκεί όπου προχώρησαν σε μια καθόλου προβλέψιμη κίνηση. Η ομάδα ψήφισε την Σταυρούλα για υποψήφια προς αποχώρηση, ξαφνιάζοντας τους πάντες. Η παίκτρια αποκάλυψε πως η ίδια ζήτησε να ψηφιστεί επειδή λόγω του τραυματισμού της δεν μπορεί να προσφέρει αλλιώς.
