Survivor 2024: «Θέλουν να τσακωθούμε με τη Δαλάκα» λέει η Ασημίνα Χατζηανδρέου

«Κόκκινο πανί» νιώθει πως είναι για τους συμπαίκτες της στο Survivor 2024 στον Σκάι, όπως είδαμε στο αποψινό επεισόδιο η Ασημίνα Χατζηανδρέου.

Η παίκτρια βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων, όταν έπειτα από μία κακή εμφάνισή της στον στίβο μάχης

«Δεν καταλαβαίνω γιατί ήταν τόσο μεγάλο θέμα το ότι έτρεξα 3 run και μετά μπορεί να μην ένιωσα καλά. Όντως δεν νιώθω καλά το τελευταίο διάστημα. Αμφιταλαντεύομαι με τα συναισθήματά μου και ψυχολογικά δεν είμαι εντάξει αλλά αυτό δεν θεωρώ πως θα ‘πρεπε να απασχολεί τους Μπλε», είπε μιλώντας στην κάμερα η Ασημίνα Χατζηανδρέου.

«Ήταν ξεκάθαρα μία απόφαση που πήρα εκείνη την ώρα και μετά ούτε βρέθηκα σε κάποιο τραπέζι με τους συμπαίκτες μου, ούτε απόλαυσα κάποιο γεύμα, ούτε πρέπει να κάτσω να απολογηθώ στους Μπλε. Αυτή τη στιγμή προσπαθούν να πιαστούν από κάτι, μπαίνω πάλι εγώ στο στόχαστρο. Είμαι ξανά ο φταίχτης»,επισήμανε.

«Είναι το πιο εύκολο να βρεις κάποιον και να τον «χτυπάς» και να προσπαθείς να του ρίξεις την ευθύνη. Δεν θα ‘πρεπε να προσπαθούν να βρουν κάποιον φταίχτη. Το μόνοι σίγουρο είναι ότι χθες οι Κόκκινοι ήταν καλύτεροι», υπογράμμισε στη συνέχεια σχολιάζοντας πως «ο Φάνης προσπάθησε για ακόμη μια φορά να βάλει φιτιλιές σε μένα και στην Κατερίνα, να μας κάνει να τσακωθούμε και να την κάνει να πιστέψει ότι φταίει εκείνη για όσα ένιωσα και ότι με έφτασε μέχρι και να σκέφτομαι να αποχωρήσω από το παιχνίδι.Σε καμία περίπτωση δεν παίρνω αρνητικά αυτά που μου είπε η Κατερίνα, γιατί ξέρω πώς το λέει και ξέρω πως με πιστεύει ως παίκτρια. Τους βολεύει όμως τους Μπλε να το δουν έτσι, για να κάνουν το παιχνίδι τους».

Πηγή: skai.gr

