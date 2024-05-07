Γαλλία: Αύξηση των αντισημιτικών ενεργειών «κατά 300%» σ’ έναν χρόνο

Η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε χθες Δευτέρα πως καταγράφτηκε «αύξηση κατά 300%» των αντισημιτικών ενεργειών στη Γαλλία το πρώτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2023.

«Ουδείς μπορεί να αρνηθεί αυτή την αντισημιτική λαίλαπα», είπε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο 38ο δείπνο του αντιπροσωπευτικού συμβουλίου των εβραϊκών θεσμών της Γαλλίας (Conseil représentatif des institutions juives de France, CRIF) στο Παρίσι.

«Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί το γεγονός πως οι γάλλοι εβραίοι αντιπροσωπεύουν το 1% του γαλλικού πληθυσμού, αλλά πάνω από το 60% των αντιθρησκευτικών αδικημάτων είναι αντισημιτικά», συνέχισε.

Αναφέρθηκε σε «366 αντισημιτικές ενέργειες» που καταγράφτηκαν στη Γαλλία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Μπροστά σ’ αυτή την άνοδο, «ούτε μία ενέργεια δεν πρέπει να μένει ατιμώρητη, ούτε ένας αντισημίτης δεν πρέπει να μένει ήσυχος», δήλωσε ο γάλλος πρωθυπουργός, υποσχόμενος πως θα επιδεικνύεται «παραδειγματική αυστηρότητα» σε κάθε τέτοια υπόθεση.

Στηλιτεύοντας το ότι δεν είναι δυνατόν, δυνάμει της γαλλικής νομοθεσίας, να αποκαλύπτονται επακριβώς οι αριθμοί και οι καταδίκες όσον αφορά ποινικά αδικήματα που διαπράττονται για θρησκευτικούς λόγους, γνωστοποίησε πως ζήτησε από τον υπουργό Δικαιοσύνης Ερίκ Ντιπόν-Μορετί «να βρει τρόπο για να γίνεται καταγραφή των υποθέσεων αυτών παντού», σ’ όλη τη χώρα.

«Ο ισλαμισμός είναι πολύ σοβαρός κίνδυνος για τη Δημοκρατία μας και μια από τις πιο επικίνδυνες, πιο καταστροφικές εκδοχές του αντισημιτισμού», δήλωσε επίσης, υποσχόμενος να «επιτεθεί μετωπικά» στον ισλαμισμό και σε κάθε μισαλλόδοξη ιδεολογία που διχάζει τη γαλλική κοινωνία.

