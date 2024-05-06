Ισραήλ: Στοχευμένες επιθέσεις στη Ράφα και αποστολή διαπραγματευτών στη Χαμάς

Στοχευμένες επιθέσεις κατά της Χαμάς στην ανατολική Ράφα πραγματοποιεί ο ισραηλινός στρατός.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας πως το Πολεμικό Συμβούλιο "άναψε το πράσινο φως" για συνέχιση της στρατιωτικής επιχείρησης στη Ράφα, προκειμένου να πιέσει ακόμα περισσότερο τη Χαμάς με στόχο την απελευθέρωση ομήρων.

Παράλληλα, σε ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, σημειώνεται πως αν και η πρόταση εκεχειρίας που αποδέχθηκε η Χαμάς δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Ισραήλ, θα σταλεί αντιπροσωπεία η οποία θα συναντηθεί με διαπραγματευτές και θα προσπαθήσει να επιτύχει μια συμφωνία.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως εξετάζει την απάντηση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, καθώς συνεχίζει να πιέζει το Ισραήλ ώστε να σταματήσει τα σχέδια για χερσαία εισβολή στη Ράφα.

Ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς βρίσκεται στην περιοχή και έχει συζητήσεις για την πρόταση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας πως δε θέλει να θέσει σε κίνδυνο οποιαδήποτε πρόοδο προς μια συμφωνία.

"Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση αυτών των ομήρων, θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, θέλουμε να αυξήσουμε την ανθρωπιστική αρωγή", είπε ο Κίρμπι, προσθέτοντας πως η επίτευξη μιας συμφωνίας θα ήταν "το απόλυτα καλύτερο αποτέλεσμα".

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την απάντηση της Χαμάς σε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός και θα τη συζητήσουν με συμμάχους στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ώρες.

"Μπορώ να επιβεβαιώσω πως η Χαμάς έδωσε μια απάντηση. Εξετάζουμε αυτή την απάντηση τώρα και τη συζητάμε με τους εταίρους μας στην περιοχή", δήλωσε ο Μίλερ, επιβεβαιώνοντας πως μια απάντηση ελήφθη την τελευταία ώρα ή 90 λεπτά και πως οι συζητήσεις θα λάβουν χώρα τις επόμενες ώρες.

Ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς βρίσκεται στην περιοχή και "εργάζεται σε αυτό σε πραγματικό χρόνo", είπε ο Μίλερ.

Η Χαμάς δήλωσε σήμερα ότι αποδέχθηκε μια πρόταση από την Αίγυπτο και το Κατάρ για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση ανέφερε σε μια δήλωση πως ο επικεφαλής της, ο Ισμαήλ Χανίγια, ενημέρωσε τον πρωθυπουργό του Κατάρ και τον επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Αιγύπτου πως αποδέχθηκε την πρότασή τους.

Η πρόταση για κατάπαυση του πυρός στην οποία συμφώνησε η Χαμάς είναι μια συμφωνία τριών φάσεων, διάρκειας 42 ημερών η κάθε μία, δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στη Γάζα στο τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ Al Jazeera.

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια είπε επίσης πως η δεύτερη φάση της συμφωνίας προβλέπει την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

H Χαμάς φέρεται να αποδέχτηκε μια μέση λύση κοντά στην πρόταση της Αιγύπτου η οποία ωστόσο δεν έγινε αποδεκτή από το Ισραήλ.

Οπως τόνισε χαρακτηριστικά αξιωματούχος του Ισραήλ ,δεν είχε συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός στη Γάζα αφού η πρόταση που φέρεται να αποδέχεται η Χαμάς περιελάμβανε «μακροπρόθεσμα συμπεράσματα» που το Ισραήλ δεν μπορούσε να δεχτεί.

"Έχουμε λάβει την πρόταση και την εξετάζουμε. Δεν είναι το πλαίσιο στο οποίο είχαμε συμφωνήσει. Την εξετάζουμε", δήλωσε ο αξιωματούχος ο οποίος ζήτησε ανωνυμία.

Δεν έδωσε λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του εγγράφου.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε επιπρόσθετα πως όλες οι προτάσεις που αφορούν διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα εξετάζονται σοβαρά, και πως παράλληλα ο στρατός συνεχίζει να επιχειρεί στην υπό τη διοίκηση της Χαμάς περιοχή.

Ερωτηθείς στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων κατά πόσον η δήλωση της Χαμάς ότι αποδέχθηκε πρόταση για κατάπαυση του πυρός θα επηρεάσει τη σχεδιαζόμενη επίθεση στην πόλη Ράφα της Γάζας, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι είπε: "Εξετάζουμε κάθε απάντηση και απόκριση με τον πιο σοβαρό τρόπο και εξαντλούμε κάθε πιθανότητα που αφορά διαπραγματεύσεις και επιστροφή των ομήρων".

"Παράλληλα, εξακολουθούμε να επιχειρούμε στη Λωρίδα της Γάζας και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε", είπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

