ΗΠΑ-Χρηματιστήριο: Με άνοδο έκλεισε η Γουόλ Στριτ

Με άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη.

Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones έκλεισε με άνοδο 176,59 μονάδων ή 0,46% στις 38.852,27 μονάδες.

Ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε άνοδο 52,95 μονάδων ή 1,03% για να κλείσει στις 5.180,74 μονάδες και ο σύνθετος δείκτης Nasdaq έκλεισε με άνοδο 192,92 μονάδων 1.19% για να κλείσει στις 16.349,25 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

