Πέθανε σήμερα σε ηλικία 65 ετών, μετά από πολύμηνη μάχη που έδινε με τον καρκίνο, ο πρώην δήμαρχος Δέλτα Μίμης Φωτόπουλος.

Ο Μίμης Φωτόπουλος γεννήθηκε στα Γρεβενά στις 29 Ιανουαρίου 1959.

Ήταν ένας άνθρωπος που υπηρέτησε για χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με σημαντικότερο σταθμό την εκλογή του ως δήμαρχος Δέλτα την περίοδο 2015-2019 και πιο πρόσφατη τη θητεία του ως γενικός γραμματέας του δήμου Θεσσαλονίκης από το 2019 έως το 2022 -επί δημαρχίας Κωνσταντίνου Ζέρβα.

Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 16:30 στο Ανατολικό του δήμου Δέλτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.