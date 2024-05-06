Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Η τελευταία προπόνηση πριν από τον μεγάλο «τελικό»

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την τελευταία του προπόνηση πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση με την Μακάμπι, που θα κρίνει ποια ομάδα θα παίξει στον τελικό 4 του Βερολίνου

ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προπόνησή του πριν από το τελευταίο παιχνίδι με τη Μακάμπι, το οποίο κρίνει την είσοδό του στο Final 4 του Βερολίνου.

Χωρίς κάποιο απρόοπτο, από την άλλη, είχε ευχάριστα νέα, καθώς ο Χουάντσο έβγαλε μέρος της προπόνησης και θα βρίσκεται στην αποστολή για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μακάμπι.

Πηγή: skai.gr

Παναθηναϊκός μπάσκετ Μακάμπι
