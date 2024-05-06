Ερντογάν για επίσκεψη Μητσοτάκη: Προσπαθούμε να αυξήσουμε τους φίλους μας

«Η Τουρκία προσπαθεί να αυξήσει τους φίλους της και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα που δεν μπορεί να λύσει με τις χώρες της περιοχής», δήλωσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην 'Αγκυρα.

Αναφέρθηκε στις επισκέψεις τις επόμενες ημέρες του σεΐχη του Κουβέιτ και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία, για να καταλήξει ότι «σαν τον δικέφαλο αετό των Σετλτζούκων θα αναπτύξουμε τις σχέσεις μας και με την Ανατολή και με τη Δύση».

Αναλυτικά η δήλωση του Τούρκου προέδρου:

«Εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε τους φίλους μας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα που δεν μπορούμε να λύσουμε με τις χώρες της περιοχής μας. Πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει πόρτα που δεν μπορεί να ανοίξει ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις. Αρκεί να υπάρξει προσέγγιση με καλή πρόθεση και να δοθεί ευκαιρία στη διπλωματία. Η συνέχεια σίγουρα θα έρθει με λίγη προσπάθεια και λίγη θυσία. Αύριο θα φιλοξενήσουμε στη χώρα μας τον αδελφό μου εμίρη του Κουβέιτ σεΐχη Σαμπάχ. Την επόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας κύριος Μητσοτάκης θα έρθει στην 'Αγκυρα στο πλαίσιο επίσημη επίσκεψης. Σαν τον δικέφαλο αετό των Σελτζούκων θα αναζητήσουμε τον τρόπο να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας και με την Ανατολή και με τη Δύση στη βάση των κοινών συμφερόντων μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

