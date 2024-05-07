Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου το Ισραήλ έχει διαμηνύσει πως θα εξαπολύσει χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες νοσοκομείο στην πόλη.

Το νοσοκομείο του Κουβέιτ, το οποίο βρίσκεται στη Ράφα, έκανε γνωστό πως διακομίστηκαν σ’ αυτό «πέντε μάρτυρες και πολλοί τραυματίες» έπειτα από σειρά νυχτερινών βομβαρδισμών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις παλαιστινιακές υπηρεσίες ασφαλείας, η Ράφα συνεχίζει να είναι θέατρο εντατικών ισραηλινών βομβαρδισμών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

