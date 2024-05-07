Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον πέντε νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Ισραηλινοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, όπου το Ισραήλ έχει διαμηνύσει πως θα εξαπολύσει χερσαία επίθεση ευρείας κλίμακας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες νοσοκομείο στην πόλη.
Το νοσοκομείο του Κουβέιτ, το οποίο βρίσκεται στη Ράφα, έκανε γνωστό πως διακομίστηκαν σ’ αυτό «πέντε μάρτυρες και πολλοί τραυματίες» έπειτα από σειρά νυχτερινών βομβαρδισμών των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στις παλαιστινιακές υπηρεσίες ασφαλείας, η Ράφα συνεχίζει να είναι θέατρο εντατικών ισραηλινών βομβαρδισμών.
- Γάζα: Το Κατάρ στέλνει αντιπροσωπεία στο Κάιρο για τις διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός
- ΗΠΑ: Ο βασιλιάς της Ιορδανίας κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αποτρέψει μια νέα σφαγή στη Ράφα
- Η ένοπλη πτέρυγα του παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ εκτόξευσε ρουκέτες από τη Γάζα προς την κατεύθυνση του Ισραήλ
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.