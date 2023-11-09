Το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τα μουμιοποιημένα πτώματα «εξωγήινων» που βρέθηκαν στο Περού το 2017 και πρόσφατα παρουσιάστηκαν στο Κογκρέσο του Μεξικό, συνεχίζεται καθώς σήμερα οι επιστήμονες που εξέτασαν τα ευρήματα κλήθηκαν ξανά να δώσουνε ξηγήσεις και να αποδείξουν ότι είναι «αληθινές».

Σειρά εργαστηριακών μελετών που πραγματοποίησαν μεξικανοί γιατροί στα λείψανα των υποτιθέμενων μη ανθρώπινων όντων, επιβεβαίωσαν ότι οι μούμιες είναι φυσικά ενιαίες (δηλαδή δεν συναρμολογήθηκαν από ανθρώπινο χέρι) και ότι το DNA τους δεν σχετίζεται με τίποτα γήινο.

Διαβάστε αναλυτικά: Τι έδειξαν οι αξονικές στις μούμιες των εξωγήινων στο Μεξικό – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Τα επιστημονικά ευρήματα παρουσιάστηκαν στο Κογκρέσο του Μεξικό τον περασμένο μήνυμα ωστόσο αρκετοί στην επιστημονική κοινότητα δεν είναι πεπεισμένοι και αμφισβητούν έντονα τα αποτελέσματα των μελετών.

Σήμερα, η επιστημονική ομάδα του Dr Jose Zalce Benitez και ο αυτοαποκαλούμενος ειδικός στα UFO, Jaime Maussan κλήθηκαν σε δεέτερη ακρόαση για να αποδείξουν – ξανά - ότι οι μούμιες ανήκουν όντως σε εξωγήινα όντα.

Οι ερευνητές παρουσίασαν νέες φωτογραφίες και ακτινογραφίες, τονίζοντας ότι οι εικόνες αποδεικνύουν ότι οι μούμιες της Κλάρα και του Μαουρίτσιο, όπως ονομάστηκαν, «είναι αληθινές».

Οι ειδικοί ανέφεραν επίσης ότι το DNA τους είναι «υβριδικό»

«Έχουμε ένα υβριδικό ον, έχουμε άλλα όντα που είναι προφανώς πιο εξελιγμένα από εμάς… αντιμετωπίζουμε κάτι πραγματικά εξαιρετικό», δήλωσε ο Maussan.



