Λευκός Οίκος: Εξετάζουμε απάντηση Χαμάς σε πρόταση για κατάπαυση πυρός με Ισραήλ

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε πως εξετάζει την απάντηση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων, καθώς συνεχίζει να πιέζει το Ισραήλ ώστε να σταματήσει τα σχέδια για χερσαία εισβολή στη Ράφα.

Ο διευθυντής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς βρίσκεται στην περιοχή και έχει συζητήσεις για την πρόταση, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, λέγοντας πως δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο οποιαδήποτε πρόοδο προς μια συμφωνία.

"Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την απελευθέρωση αυτών των ομήρων, θέλουμε να εξασφαλίσουμε μια κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, θέλουμε να αυξήσουμε την ανθρωπιστική αρωγή", είπε ο Κίρμπι, προσθέτοντας πως η επίτευξη μιας συμφωνίας θα ήταν "το απόλυτα καλύτερο αποτέλεσμα".

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν την απάντηση της Χαμάς σε μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός και θα τη συζητήσουν με συμμάχους στη Μέση Ανατολή τις επόμενες ώρες.

"Μπορώ να επιβεβαιώσω πως η Χαμάς έδωσε μια απάντηση. Εξετάζουμε αυτή την απάντηση τώρα και τη συζητάμε με τους εταίρους μας στην περιοχή", δήλωσε ο Μίλερ, επιβεβαιώνοντας πως μια απάντηση ελήφθη την τελευταία ώρα ή 90 λεπτά και πως οι συζητήσεις θα λάβουν χώρα τις επόμενες ώρες.

Ο διευθυντής της CIA Μπιλ Μπερνς βρίσκεται στην περιοχή και "εργάζεται σε αυτό σε πραγματικό χρόνo", είπε ο Μίλερ.

Η ανακοίνωση της Χαμάς ήρθε μερικές ώρες αφότου το Ισραήλ έδωσε εντολή για εκκένωση τμημάτων της Ράφα, της πόλης στο νότιο άκρο της Γάζας που αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο για περίπου τους μισούς από τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας.

Αυτό φαίνεται να είναι ένα σήμα πως η επιχείρηση στη Ράφα θα προχωρήσει, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις της Ουάσινγκτον, περιλαμβανομένης εκείνης από τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν σε μια επίσκεψη στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα, όπου εστίασε επίσης στην αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ο Μίλερ επανέλαβε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να υποστηρίξουν μια επιχείρηση στη Ράφα "όπως προβλέπεται αυτή τη στιγμή" από το Ισραήλ.

"Μια επιχείρηση στη Ράφα θα καταστήσει δύσκολο να διατηρηθεί η αύξηση της ανθρωπιστικής αρωγής την οποία μπορέσαμε να διανείμουμε τις προηγούμενες λίγες εβδομάδες", είπε ο Μίλερ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

