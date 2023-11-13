Σε περαιτέρω κλιμάκωση βαίνει η σύγκρουση των ισραηλινών δυνάμεων με τη Χεζμπολάχ στα σύνορα του Ισραήλ με τον Λίβανο.

Με σημερινές του δηλώσεις, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποιεί τη Χεζμπολάχ «να μην παίζει με τη φωτιά».

«Υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν ότι μπορούν να επεκτείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον των στρατευμάτων μας και εναντίον αμάχων. Αυτοί παίζουν με τη φωτιά», δηλώνει ο Νετανιάχου. «Η φωτιά θα αντιμετωπιστεί με πολύ ισχυρότερη φωτιά. Δεν πρέπει να μας δοκιμάσουν, γιατί έχουμε επιδείξει μόνο ένα μικρό μέρος της δύναμής μας. Θα βλάψουμε αυτούς που μας βλάπτουν», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου επισκέφθηκε το Τάγμα Αναγνώρισης Ερήμου του Ισραηλινού Στρατού, γνωστό και ως Μονάδα 585 ή Τάγμα Βεδουίνων, χαιρετίζοντας τις ενέργειες της μονάδας κατά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και μετά.

«Η συνεργασία μας είναι το μέλλον όλων μας ενάντια σε αυτούς τους άγριους», λέει στους στρατιώτες. «Θα νικήσουμε. Δεν υπάρχουν παύσεις. Αυτό δεν είναι μια επιχείρηση, δεν είναι άλλος ένας γύρος μάχης. Πάμε εδώ για ολοκληρωτική νίκη. Θα αποκαταστήσουμε την ασφάλεια στον βορρά και στον νότο… Η Χαμάς θα εξαλειφθεί», τόνισε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

